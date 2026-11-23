Горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са поскъпнали с 42,8% през октомври 2026 г. спрямо същия месец на 2025 г., сочат данните на Евростат, цитирани от БТА. По-голям ръст е отчетен само в Естония – 44,1%.

Годишното поскъпване у нас се ускорява за трети пореден месец. През август то е било 34,5%, а през септември – 42,2%. И през двата месеца България е била начело в ЕС по този показател.

Средно за ЕС цените са се повишили с 29,5% на годишна база през октомври спрямо 31,4% през септември и 23,8% през август. В 19 държави членки годишният ръст през октомври е по-висок от отчетения и през двата предходни месеца.

Литва е третата страна с поскъпване над 40% – 42,3%. В други 11 държави ръстът е над 30%, от 31% в Хърватия до 36,6% в Люксембург и Финландия. Най-слабо са се повишили цените в Унгария (11,3%), Ирландия (21,5%) и Полша (21,9%).

Дизелът в ЕС е поевтинял средно с 0,2% през октомври спрямо септември, след като месец по-рано поскъпна с 5,9%. Цената му се е повишила в 20 държави, най-силно в Ирландия (6,1%), Швеция (3,1%) и Румъния (3%). В шест страни дизелът е поевтинял, като най-голям е спадът в Полша (9%), Германия (5,1%) и Чехия (3,6%). В България цената му се е повишила с 0,5%.

Бензинът в ЕС е поевтинял средно с 3% спрямо септември, когато поскъпна с 6,7% спрямо август. През октомври цената му се е повишила в 16 държави, най-много в Словения (5,3%), Швеция (4,2%) и Кипър (3,9%). В 10 държави е отчетен спад, най-голям в Полша (12%), Испания (6,1%) и Германия (5,8%). В България бензинът е поскъпнал с 0,3% спрямо септември.