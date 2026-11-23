На 3 от 8 щанда не издават касова бележка, в два се разминават сумите в касата и маркираните на фискалното устройство

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" откриха нарушения в 100% от проверените търговски обекти на коледните пазари в София. В неделния ден служителите на НАП са посетили общо 8 щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и коледния базар в ж.к. „Младост", при които са разкрили общо 8 опита за заобикаляне на законодателството. Най-честото сред констатираните нарушения се оказа неиздаване на касова бележка – в три от проверените обекти, в два е установено разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата, в един от щандовете липсвало задължителното изписване на наименование и адрес на търговеца, в друг - издавали касови бележки без задължителни реквизити, а в трети липсвали документи за регистрацията на фискалното устройство. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

За неиздаването на касова бележка и разминаване на сумите в касата и маркираните на фискалното устройство може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект".

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].