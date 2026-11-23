Две масивни звезди вероятно са източникът на газовите облаци в близост до Стрелец А* (Sagittarius A*) – свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път. Нови наблюдения и компютърни симулации показват, че мощните ветрове на звездите могат да образуват поток от газ, част от който би могла да достигне черната дупка, пише ScienceDaily, цитирано от БТА.

Изследването е дело на международен екип, ръководен от Института по извънземна физика „Макс Планк". Резултатите са публикувани в списание Astronomy & Astrophysics.

Стрелец А* е заобиколена от звезди, газ и прах, чието движение се определя от силната гравитация в центъра на галактиката. През последните две десетилетия инфрачервени наблюдения разкриха няколко малки, плътни облака в близост до черната дупка. Техният произход може да помогне на астрономите да разберат как материята стига до нея.

През 2012 г. астрономите идентифицират G2 – компактен облак от йонизиран газ с маса няколко пъти по-голяма от земната. Облакът излъчва характерни спектрални линии на водорода и хелия и се движи по силно издължена орбита около Стрелец А*. Зад него се простира слабо забележима опашка, означена като G2t.

В по-стари наблюдения учените откриват и облака G1, чиято траектория е сходна с тази на G2. Според екипа G1, G2, G2t и още един наскоро открит компактен облак може да са по-плътни участъци от един и същ газов поток.

С данни от инфрачервените спектрографи SINFONI и ERIS изследователите определят положението и скоростта на облаците и възстановяват движението им назад във времето. Най-вероятният източник според анализа е IRS 16SW – двойна система от две масивни звезди, които обикалят близо една до друга. Компютърните модели показват, че звездните им ветрове могат да образуват поток с няколко газови облака на сходни орбити.