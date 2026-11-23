Всички нови автомобили, които се продават в ЕС, от края на ноември ще се нуждаят от специален екологичен паспорт, който ще е дигитален.

Паспортът може да бъде показан безплатно чрез сканиране на QR код, свързан с VIN кода, или чрез посещение на специален уебсайт.

Изискването новите модели автомобили да имат екопаспорт е в сила от 29 ноември. Само една година по-късно той трябва да бъде включен във всички продавани нови автомобили, независимо кога са пуснати на пазара. Употребяваните автомобили, които вече са на пътя, обаче не са засегнати от това решение.

Продуктовият паспорт трябва да съдържа информация като емисиите и разхода на гориво на автомобила, електрическия пробег, датата на производство, мощността на двигателя и батерията. Това са данни, които вече са налични днес, но понякога на различни места и не се събират на едно и също място.

Екологичният паспорт е част от регламентите за емисиите Euro 7. Съществуват и изисквания електрическите автомобили да показват състоянието на батерията, т.е. колко капацитет е останал в батерията, но това не е включено в цифровия продуктов паспорт. Засега той показва само информация, валидна за нов автомобил. Регламентите Евро 7 също така изискват батерията във всички нови електрически автомобили и plug-in хибриди да поддържа поне 80 процента от капацитета си в продължение на пет години или 100 000 км и 72 процента в продължение на осем години или 160 000 км.