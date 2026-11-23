През следващите месеци в обсъжданията ще се включи и бизнесът

Какви инвестиции биха осигурили работа на хората в Кюстендилско и Пернишко, когато въгледобивът започне да отстъпва? Представители на общините от двете области обсъдиха в Кюстендил от какви проекти имат нужда и за кои от тях биха могли да търсят пари през следващия програмен период на ЕС.

Подготвя се регионална стратегия за климатична неутралност за периода 2027-2035 г. Сред приоритетите са инвестициите в чиста енергия и развитието на други стопански дейности в регион, в който въгледобивът и производството на топлинна енергия от години осигуряват поминък. В информацията от срещата не са посочени конкретни инвеститори, суми или очакван брой нови работни места.

„Представяме документ, който не бива да се разглежда само като стратегия, а като бизнес план за привличане на инвестиции", каза Гален Монев - председател на сдружение Brown to Green. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов посочи като пример държави от Централна и Западна Европа, където индустрията, общините и държавата вече работят заедно по прехода. Колегата му от Перник Грета Колева подчерта, че за областта въпросът има и социална цена.

На срещата в областната администрация в Кюстендил участниците обсъдиха и кой ще отговаря за отделните мерки и как ще се отчита намаляването на емисиите. Консултациите са част от европейския проект LIFE AFTER COAL PL („Живот след въглищата").

През следващите месеци своите предложения ще могат да дадат фирмите и гражданските организации. Очаква се стратегията и правилата за проследяване на изпълнението ? да са готови в средата на 2027 г.