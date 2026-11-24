Европейският съюз планира да въведе квоти за внос на хибридни и plug-in хибриди не само от Китай, но и от Великобритания, Турция, Япония, Република Корея, САЩ и други старин извън общността още от 1 декември.

Мярката произтича от проектодокумента на Европейската комисия и представлява защитен механизъм, предназначен да потисне внезапния растеж на по-евтиния внос, предимно от Китай, като същевременно се спазват правилата на Световната търговска организация (СТО), пише Automotive News Europe.

Съгласно предварително споразумение, постигнато с Пекин през октомври, годишната квота за китайски хибриди е определена на 350 000 коли през първата година. Мерките ще бъдат в сила 4 години, като се предвижда годишно увеличение на квотата с 6%, считано от втората година.

За да отговарят мерките на принципа за недискриминация на Световната търговска организация (СТО), защитните квоти не трябва да са насочени само към една държава. Следователно ЕС разпределя квоти и на други големи производители, включително Турция, Обединеното кралство, Япония, Република Корея и САЩ, въз основа на техните минали обеми на износ.

Превозните средства на китайски марки, сглобени в ЕС (например в Унгария или Испания), са освободени от квотите, докато ограничението се прилага за европейски марки автомобили, произведени в Китай и внесени в съюза.

Защо ЕС въвежда тези мерки? Според данни на Европейската комисия и ACEA , общият внос на хибриди в ЕС се е увеличил с 49% (до над 1,42 милиона през 12-те месеца до юни 2026 г.). Китайските производители са завладели 25% от пазара на plug-in хибриди и 14% от пазара на конвенционални хибриди през първата половина на 2026 г., в сравнение с едва 2% през 2024 г.

След въвеждането на тарифи върху китайските електрически коли през 2024 г., производителите преминаха към хибриди, което накара Европейската комисия да започне официално разследване за защитни мерки на 30 октомври 2026 г., за да се предотвратят сериозни щети за европейската автомобилна индустрия.

Турската автомобилна индустрия и правителството в Анкара изразиха загриженост и отнесоха случая до Комитета по защитни мерки на СТО. Турция посочва, че е дълбоко интегрирана в европейските вериги за доставки чрез митническия съюз и лобира да бъде включена в рамката "Произведено в ЕС", за да избегне ограничения. Британското правителство и производителите също са обхванати от квотите, което повдига допълнителни въпроси в търговските отношения и преговорите между Лондон и Брюксел относно защитата на общия пазар.