Електроенергията за доставка на 24 ноември е изтъргувана при средна цена от 232,89 евро за мегаватчас без ДДС в сегмента „Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това е с 14,13% повече спрямо средната борсова цена от 204,06 евро за мегаватчас за доставка на 23 ноември.

В пиковите часове от 9:00 до 20:00 ч. средната цена за 24 ноември е 240,27 евро за мегаватчас. Извънпиковата енергия за часовете от 1:00 до 8:00 ч. и от 21:00 до 24:00 ч. е изтъргувана средно за 225,51 евро за мегаватчас. Общото продадено количество е 106 944,58 мегаватчаса.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена към момента на отчитане е 164,74 евро за мегаватчас за 60-минутните продукти и 165,32 евро за мегаватчас за 15-минутните продукти. И двете цени са без ДДС.