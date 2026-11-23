Предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващия седемгодишен бюджет на ЕС е „в правилната посока", заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред български журналисти в Брюксел след заседание на Съвета на ЕС. По думите му България вероятно ще получи по-малко средства спрямо предходния многогодишен бюджет, но ще продължи да настоява политиките за сближаване и земеделие да запазят централната си роля. Предложенията за намаляване на средствата по тях са неприемливи за страната, добави той.

Пеканов посочи, че България подкрепя финансирането на нови европейски приоритети, сред които енергетиката и конкурентоспособността. Целта е още тази година да се постигне компромис, който отчита и българските интереси. Според вицепремиера новият бюджет не бива да се финансира с регресивни данъци. Той подкрепи предложението на Коща за данък върху големите компании от дигиталния сектор.

За предложения от Европейската комисия нов заем от 45 млрд. евро за Украйна Пеканов заяви, че България няма да блокира европейските решения. Страната може да участва в хуманитарната помощ и в инвестиции, които достигат до населението, особено в райони с хора от български произход. България няма да се включи в частта за украинската отбрана и въоръжаването, уточни той.

По въпроса за чуждестранните инвестиции вицепремиерът каза, че България трябва да запази възможностите си да привлича инвеститори от Китай, САЩ, Великобритания, Швейцария и други европейски държави. Според него страната трябва да отвори индустрията си към водещи международни компании.

В навечерието на очакваната икономическа оценка на ЕК Пеканов посочи, че разговорите с Комисията по процедурата за прекомерен дефицит са били интензивни през последните месеци. По думите му ЕК иска България да свали дефицита под 3% от БВП по възможност още тази година. Правителството е решило да запази политиката си по доходите и социалната си политика, каза той. Пеканов добави, че девет държави от ЕС са в процедура по прекомерен дефицит и досега в нито един случай не са налагани глоби, пише БТА.