Международният форум за колективно договаряне (IBF) удължи до 3 декември 2026 г. действието на списъка с определените рискови зони за корабоплаването. Сред тях е и Черно море. Решението е взето на 18 ноември от Комитета за зоните на военни действия.

Списъкът е част от всички колективни трудови договори, сключени по линия на IBF, и регламентира допълнителните права и обезщетения, които получават моряците на кораби, плаващи в тези райони, информира maritime.

IBF е форум, в който Международната федерация на транспортните работници (ITF) и работодателите в корабоплаването договарят условията на колективните трудови споразумения.

В Черноморския регион са определени няколко категории риск. За зони на военни действия продължават да се считат Украйна, Азовско море и северната част на Черно море.

Останалата южна част от акваторията е класифицирана като високорискова зона. Южната й граница преминава от района на Грузия до точка край българо-турската граница с координати 41°59′ с.ш. и 028°19′ и.д. Изключение от тази зона е 12-морската ивица покрай бреговете на България и Румъния.

В актуализирания списък продължават да фигурират и райони в Близкия изток, сред които Червено море, Аденският залив и Персийският залив.

При плаване в зона на военни действия моряците имат право на допълнително възнаграждение в размер на една основна заплата. Бонусът се изплаща за минимум пет дни при влизане в района, както и за всеки следващ ден престой. Обезщетенията при смърт и инвалидност се удвояват.

Същият размер на бонуса е предвиден и за високорисковите зони, но там той се изплаща само за действителните дни, прекарани или в плаване в съответния район. Обезщетенията при смърт и инвалидност също са двойни.

И в двете категории зони моряците имат право да откажат да плават. В такъв случай корабната компания е длъжна да организира и заплати репатрирането им до пристанището, където са били наети. Освен това трябва да им изплати обезщетение, равняващо се на две основни месечни заплати.

Корабособствениците са задължени да осигурят мерки за сигурност, съответстващи на ниво 3 по Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS). Това може да включва наемането на допълнителен персонал или инсталирането на защитни системи на борда.

По-различни са условията в зоната на разширен риск в Оманския залив. Там бонусът и удвоените обезщетения се полагат единствено за деня, в който корабът е бил обект на нападение. Инцидентът трябва да бъде вписан в корабния дневник и докладван на признатите международни органи.

За нападение се приема не само пряк удар, но и попадение от ракети, дронове или мини, включително когато то е резултат от грешка. В тази зона корабособствениците трябва да прилагат мерки за сигурност, надхвърлящи изискванията на Най-добрите практики за морска сигурност (BMP 5).

Действието на обозначенията след 3 декември 2026 г. ще зависи от постигането на съгласие между страните в Международния форум за колективно договаряне.