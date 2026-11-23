Автономен електрически автомобил се опита да паркира цели 868 пъти в рамките на една нощ, без в него да има шофьор. Необичайният случай е станал в подземен паркинг на жилищен комплекс в китайската провинция Анхуей, съобщава CarNewsChina.

Охранител на комплекса забелязал, че автомобилът непрекъснато се движи напред и назад, опитвайки се да заеме паркомясто. Записите от камерите за видеонаблюдение показали как колата приближава свободно място, връща се, променя траекторията си и отново започва маневрата. Така превозното средство попаднало в привидно безкраен цикъл, който продължил с часове.

Едва на сутринта автомобилът спрял окончателно, паркирайки до друга кола. При проверка на записите от бордовата система собственикът установил, че функцията за автоматично паркиране се е задействала общо 868 пъти.

Мащабът на случилото се става още по-ясен, ако се приеме, че всяка маневра е продължавала по около 30 секунди. В такъв случай автомобилът е опитвал да паркира непрекъснато повече от седем часа.

Все още не е установено каква е причината за необичайното поведение, а точният модел на превозното средство не е официално потвърден. Според някои източници става въпрос за автомобил на китайската марка Avatr, оборудван със системата за интелигентно управление Huawei Qiankun ADS. Посочва се и конкретният модел Avatr 12.

Случаят бързо привлече вниманието в социалните мрежи, където потребителите не пропуснаха да се пошегуват с поведението на автомобила. Някои го определиха като „перфекционист", а други предположиха, че колата е развила обсесивно-компулсивно разстройство и просто не е могла да приеме, че едно от колелата й е с два сантиметра по-наляво, отколкото трябва.