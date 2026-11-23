Отсъствието на Хуанг създавало сериозна несигурност за цялата индустрия за изкуствен интелект, смятат анализатори

Акциите на американския технологичен гигант Nvidia скочиха с близо 30% в началото на търговията на Уолстрийт, след като компанията обяви, че връща съоснователя си Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор и президент. Рязкото поскъпване увеличи пазарната капитализация на компанията с близо 1 трилион долара, съобщава Би Би Си.

Решението за възстановяването на Хуанг е взето единодушно от борда на директорите и влиза в сила незабавно. Само седмица по-рано ръководството категорично изключваше подобен развой, а временният изпълнителен директор Колeт Крес уверяваше инвеститорите, че бизнесът продължава нормално.

Новината идва след тежък период за Nvidia. Акциите на компанията затвориха с понижение от близо 14% в петък, след като Ройтерс съобщи, че Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ разследва счетоводните практики на технологичния гигант. Допълнителен натиск върху компанията оказаха разкритията за предполагаеми извънбрачни връзки на Хуанг, сред които и връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Завръщането му беше посрещнато с одобрение от президента на САЩ Доналд Тръмп. В публикация в социалната си мрежа Truth Social той определи решението като „правилно и уместно" и заяви, че страната се нуждае от лидерството на Хуанг, за да гарантира успеха както на Nvidia, така и на американската икономика.

Тръмп нарече Хуанг „голям патриот и национално богатство" и добави, че американското правителство няма основания да смята, че завръщането му представлява риск за националната сигурност. Президентът подчерта още, че главният прокурор на САЩ е потвърдил липсата на доказателства за незаконни действия от страна на ръководителя на Nvidia.

От компанията съобщиха, че при вземането на решението бордът е получил информация от високопоставени представители на американското правителство. Въз основа на нея директорите са стигнали до заключението, че възстановяването на Хуанг не създава риск за националната сигурност.

Съоснователят на Tesla Илон Мъск също приветства решението. „Грешката е поправена", написа той в социалната мрежа X минути след съобщението на Nvidia. Преди това Мъск беше сред технологичните лидери, които настояваха за връщането на Хуанг, предупреждавайки, че без него могат да бъдат провалени ключови сделки, свързани с технологиите на компанията.

Според анализатори отсъствието на Хуанг създавало сериозна несигурност не само за Nvidia, но и за цялата индустрия за изкуствен интелект. Под негово ръководство компанията се превърна в ключов доставчик на чипове за развитието на AI, а самият той изигра важна роля за привличането на инвестиции в сектора.

Nvidia не само продава микрочипове на компании като Meta, SpaceX и OpenAI, но и инвестира в част от клиентите си и в други участници във веригата на доставки чрез заеми и преки вложения. Този модел на взаимно финансиране, известен като „кръгово финансиране", породи въпроси за устойчивостта му при евентуално отсъствие на Хуанг.

В свой анализ Би Би Си отбелязва, че Хуанг е не просто изпълнителен директор, а една от ключовите фигури зад бума на изкуствения интелект. Той основава Nvidia като компания за графични технологии за видеоигри, а впоследствие я превръща в един от най-важните играчи в световната технологична индустрия.

Самият Хуанг заяви, че е „чест" за него отново да оглави компанията в началото на нова индустриална революция. Той благодари на борда на директорите, служителите, партньорите и акционерите, както и на семейството си за подкрепата през последните дни.