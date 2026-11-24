Здравеопазването е на трето място в харченето на парите от нашите данъци, образованието - на пето

Всеки ден всеки от нас дава на държавата под формата на данъци около 22% от надницата си. Какво точно се случва с тези пари и за какво реално се използват?

При месечна заплата от 1500 евро годишното възнаграждение достига 18 хил. евро. 4032 от тях ни вземат под формата на данъци и осигуровки, или около 11,05 евро на ден. В тази сметка не е включена частта от осигуровките, плащани от работодателя.

Платформата “СИГМА – Бюджет на светло” прави разбивка как държавата разпределя тези 11,05 евро

В нея всеки може да въведе своята заплата и да види какво точно се случва с нея.

Очаквано най-голяма част от парите, които ни удържат, отиват за социално осигуряване, подпомагане и грижи - това са пенсиите, социалните помощи, обезщетенията. Ако следваме примерното изчисление с 11,05 евро дневен данък, от него към тези дейности се насочват по 3,83 евро на ден, или 1397 евро годишно. И тъй като голяма част от хората в активна възраст реално не получават такива помощи, тези отиват за другата част от населението.

1,95 евро дневно, или 713 евро на година, се разпределят за икономически дейности - развитието на транспорт, енергетика, селско стопанство, туризъм и др. На практика това са услуги и дейности, които всички ползваме или допринасят за повече приходи в страната. Здравеопазването е чак на трето място по дял. Не става въпрос за личните ни здравни осигуровки, а за системата – 1,33 евро на ден инвестираме в по-добри болници и лечение, или 484 евро на година. Малко по-малко отиват за отбрана и сигурност - 1,29 евро на ден, което прави 469 евро годишно. С тях финансираме отбраната, полицията, съдебната власт, затворите и защитата при бедствия.

407 евро годишно, което е 1,11 на ден, плащаме от джоба си за образование – училища, университети, детски градини, т.е. това е петият по значимост приоритет. 0,60 евро, или 218 на година, отиват към общи държавни служби – това на практика е административното управление. А 0,54 евро, или 197 на година – за комунално стопанство и околна среда. Тук се включва и жилищно строителство, благоустройство и комунални услуги. За култура и спорт отиват едва 0,19 евро дневно от нашите данъци, или 70 евро на година. Останалите 0,21 евро на ден, или 77 евро годишно, са некласифицирани разходи.

Така от 1500 евро заплата бруто всъщност вземаме 1163,97 евро чисто

206,70 евро са отишли за осигуровките, които сами плащаме, 283,8 евро е платил работодателят за неговата част, а 129,33 евро се удържат под формата на 10-процентния данък върху дохода. Парите от него влизат директно в приходите на бюджета.

Осигуровките пък се разпределят така – към държавното обществено осигуряване работещият заедно с работодателя внасят общо 289,5 евро на месец, към универсалния пенсионен фонд, или т. нар. втори пенсионен стълб – 75 евро, за здравно осигуряване към НЗОК – 120 евро, а 6 евро от работодателя отиват във фонд “Трудова злополука и професионална болест”.

Платформата изчислява и колко плащаме като косвени данъци. Ако приемем, че за покупки, които се облагат с общата ставка от 20% ДДС – храна, напитки, дрехи и обувки, стоки за дома, лекарства, заведения, даваме 600 евро на месец, то значи в бюджета внасяме 127,01 евро ДДС.

Книги, учебници, вестници, бебешки храни и пелени, както и хотелско настаняване се облагат с по-ниска ставка от 9% ДДС. Да допуснем, че тези разходи са 40 евро месечно - така вкарваме още 4,13 евро в бюджета.

За хората с лек автомобил ще добавим 37 литра гориво на месец – средното потребление на човек спрямо данните на НСИ за 2024 г. За тях ще платим 9,89 евро ДДС и 13,43 евро акциз месечно. Ако пък сме пушачи и на месец купуваме 15 кутии цигари, се наслагват още 8,78 евро ДДС и 36 евро акциз. Така общо косвените данъци, които плащаме, са 171,41 евро на месец, или 2056,92 евро на година.

От ДДС се събират най-голяма част от приходите в бюджета на държавата. За 2027 г. е предвидено

13,4 млрд. евро да дойдат от облагането на потреблението

За по-нагледно СИГМА прави разбивка на всеки 100 евро приходи в бюджета. 26,4 евро идват от ДДС и почти толкова – 25,2, от осигуровки. 12,3 евро се събират от неданъчни приходи - такси, глоби, наеми и доходи от собственост. Данъкът върху доходите осигурява 9,8 евро, корпоративният данък – 9 евро, а акцизите – 8 евро. Има и графа “Помощи и дарения”, в която най-често влизат средствата от ЕС по различни програми. На всеки 100 евро приход в бюджета от тях идват 5,5 евро. Останалите 3,8 евро са от други данъци и мита.

Министерството на отбраната е с най-големи разходи през 2027 година

- близо 3 млрд. евро. Тук е и най-голямото предвидено увеличение на бюджета – с 16%, или с 418 млн. евро повече. Министерството на труда получава 2,36 млрд. евро. Повече от половината от тях – 1,46 млрд., са предназначени за хората с увреждания. 500 млн. са за социално включване, а 288 млн. – за социално подпомагане и равнопоставеността между мъжете и жените. 2,1 млрд. евро са разходите на МВР, като почти всички – над 1,9 млрд., са за персонал. За него не е предвидено увеличение спрямо 2026 г. На този фон МРРБ ще харчи 1,21 млрд. евро, които са увеличени със 150 млн. евро в сравнение с предходната година.

Ръст има и за Министерството на образованието – със 160 млн. до 918 млн. евро. Здравното министерство ще разполага с 12% - 725 млн. евро. Общо в държавния бюджет са записани 5,76 млрд. евро за издръжка на министерствата и администрацията. 13,82 млрд. са за персонал, 23,62 млрд. са за социални плащания, а 6 млрд. - капиталовите разходи.