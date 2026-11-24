При дизела намалението е по-бавно, но вече няма цена над 1,83 евро

Чувствително намаление в цените на бензина има през този месец, а цената му вече е под 1,50 евро за литър дори в големите вериги. В по-малките обекти може да се купи и за 1,42-1,43 евро. Така шофьор, който на 1 ноември е платил 80,50 евро за резервоар от 50 литра бензин А-95, вече зарежда същото количество за 74,50 евро. За малко повече от три седмици най-масовият бензин у нас поевтиня от средно 1,61 на 1,49 евро за литър, или със 7,5%. Само през последната седмица цената падна с 4 цента. Така сегашната му цена и близо до тази отпреди четири месеца - на 20 юли, бе 1,48 евро.

При дизела намалението е по-малко

Литърът струваше средно 1,92 евро в началото на месеца, а на 23 ноември цената бе 1,83 евро. Така зареждането на 50 литра излиза с 4,50 евро по-евтино отпреди три седмици. Разликата с бензина обаче се разшири - на 1 ноември бе 31 цента, сега стига 34 цента, или 17 евро при зареждане на 50 литра. Сегашната цена на дизела е най-ниска от над 2 месеца - през септември бе средно 1,83 евро за литър.

За колите на газ сметката расте. Пропан-бутанът започна ноември на 65 цента за литър, до средата на месеца стигна 75 цента, а на 23 ноември се продаваше средно за 77 цента. Това е поскъпване с над 18% за три седмици. Който зарежда по 30 литра, вече оставя на касата 23,10 евро - с 3,60 евро повече. Метанът също поскъпна - от 1,46 на 1,67 евро за килограм.

Ноемврийското поевтиняване на бензина и дизела идва след месец, в който България е била втора в ЕС по годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт. По данни на Евростат, публикувани на 23 ноември, през октомври те са били с 42,8% по-скъпи у нас спрямо октомври 2025 г. Само Естония е отчела по-голямо увеличение - 44,1%. След България е Литва с 42,3%, а средното поскъпване в ЕС е 29,5%.

На този фон петролът сорт “Брент” поевтиня с близо 20%

от началото на ноември. На 30 октомври барел струваше 113,43 долара. На 23 ноември цената му бе под 89 долара. Голяма част от спада дойде още през първите три борсови дни на този месец. На 2 ноември котировките затвориха на 104,77 долара, а на 4 ноември вече бяха под 95 долара. Последва кратко възстановяване до 98,32 долара, но след това отново пое надолу.

Според анализатори една от причините за ноемврийския спад е, че през октомври износът от Близкия изток се е възстановил и повече петрол вече е натоварен на танкери. Пазарът отчита и очакванията за излишък на суровина през 2027 г. Американската агенция за енергийна информация прогнозира, че между април и юни догодина ще струва средно под 90 долара за барел. JPMorgan допуска още по-силен спад - до малко под 80 долара още през първите шест месеца заради очаквания по-висок добив в САЩ и Близкия изток.