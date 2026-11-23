Силният ръст дойде в понеделник - Дженсън Хуанг отново е на върха на Nvidia

13 минути бяха нужни в понеделник, за да могат трите основни индекса на Уолстрийт да отидат над нивата от петък, когато се сринаха и загубиха 2,7 трилиона долара. Най-бързо поскъпваха акциите на производителите на чипове, които в края на миналата седмица понесоха най-тежкия удар. Между двете сесии се промени едно важно обстоятелство - Nvidia върна Дженсън Хуанг начело на компанията само 11 дни след оставката му.

В петък акция на Nvidia струваше 125,53 долара при затварянето на борсата. В първите минути на понеделнишката сесия цената стигна 164,48 долара - скок от 31%. По изчисления на “Гардиън” разликата от близо 39 долара на акция е добавила 938 млрд. долара към пазарната стойност на компанията, която отново доближи 4 трилиона долара. ДЖЕНСЪН ХУАНГ

Инвеститорите купуваха технологични акции още преди новината за Хуанг. В 14 часа българско време фючърсите върху Nasdaq 100 вече бяха нагоре с 3,5%. Два часа по-късно, когато решението на Nvidia стана известно, ръстът достигна 6,5%. При отварянето на борсата поскъпнаха и акциите на други производители на чипове - AMD с 6%, а Micron с близо 14%.

В късния следобед на 23 ноември Nasdaq Composite беше с 5,9% над петъчното затваряне, S&P 500 - с 4%, а Dow Jones - с 2,2%. За S&P 500 това означаваше 278 спечелени пункта срещу 265 загубени в петък. Разпродажбата обаче беше започнала дни по-рано. За цялата предходна седмица индексът изгуби 651 пункта, така има още да наваксва.

В Европа възстановяването беше по-скромно. Общият индекс STOXX 600 се покачи с близо 1% след спад от 6 на сто през миналата седмица. В Азия търговията приключи преди съобщението на Nvidia. Тайванската борса затвори с ръст от около 2%, докато южнокорейският KOSPI загуби още 3%.