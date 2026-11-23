Председателката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова се зае с намаляването на цените на лекарствата без рецепта. В свое видео във Фейсбук тя обяви, че вече са подготвени законодателни предложения, които да ограничат цените на медикаментите, след като сравни стойността им в аптеки в Гърция и България.

Манолова посетила първата аптека след границата в Гърция, а след това сравнила цените с тези в първата аптека в България – в Петрич. По думите ѝ проверката показала, че някои лекарства без рецепта в Гърция се продават на почти двойно по-ниски цени.

Тя уточни, че разликата не се дължи на надценките на аптеките, а на липсата на правила за определяне на максималните цени на лекарствата без рецепта у нас.

В България тези медикаменти са на регистрационен режим, което позволява на всеки производител или вносител сам да определя продажната им цена.

Затова Манолова съобщи, че заедно с Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са подготвили законодателни предложения за намаляване на цените.