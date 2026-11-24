Темата за икономическата цена и нужните компромиси при намаляването на риска в отношенията между ЕС и Китай е особено актуална след преговорите в средата на октомври 2026 г. Постигнатото споразумение относно износа на хибридни автомобили и лицензирането на редкоземни елементи е скромна, но важна стъпка в сложните отношения между двете страни.

Постигнатите договорености и техните ограничения

След преговорите от октомври 2026 г. Китай пое три ангажимента: 1) да ограничи износа на хибридни превозни средства за ЕС до 350 000 броя годишно в следващите четири години, 2) да разгледа възможността за намаляване на китайските мита върху европейски стоки с внос на стойност около четири милиарда евро, както и 3) да осигури по-бързо издаване на лицензи за редкоземни елементи и магнити.

Това са полезни първи стъпки, но те имат своите ясни граници. Китай удължи временното спиране на част от ограниченията върху износа на редкоземни елементи до 10 януари 2027 г. Решението бе обявено на 9 ноември 2026 г., ден преди изтичането на предишния срок. Важно е обаче, че Китай не премахна контрола върху износа като цяло.

Освен това, постигнатите резултати от преговорите са незначителни на фона на търговския дефицит на ЕС, възлизащ на около 360 милиарда евро през миналата година. В анализ от 13 октомври 2026 г. на Центъра за европейски политики (European Policy Centre), Георг Рикелес и Иън Ернандес казват, че „Европа е изправена пред системно предизвикателство, а не просто пред спор за автомобили“, подчертавайки, че търговските противоречия между ЕС и Китай далеч надхвърлят автомобилния сектор.

Износът на китайски автомобили за ЕС представлява едва около 15 милиарда евро от общия търговски дефицит. Споразумението осигурява глътка въздух за европейските автомобилопроизводители и печели време за Пекин, но не води до структурните промени, от които ЕС се нуждае, за да намали зависимостта си от Китай. Според доклад на Ролан Бергер, едва 9% от проблемите на ЕС са свързани с конкуренцията от Китай. Останалите 91% са резултат от високите цени на енергията, ниската производителност и високите мита от САЩ.

Това води до същинския въпрос в основата на търговските търкания, а именно - каква е цената на намаляването на зависимостта на ЕС от китайски внос?

Мерките на ЕС за намаляване на зависимостта от Китай

През последните години традиционните търговски спорове между ЕС и Китай постепенно прераснаха в по-мащабна политика, насочена към икономическа сигурност и намаляване на стратегическите зависимости. ЕС предприе действия, включващи въвеждането на допълнителни мита върху китайските електрически превозни средства (достигащи 35,3%), антидъмпингови мерки спрямо биодизела и стоманените изделия, ограничения за китайски компании при обществените поръчки за медицински изделия, както и засилен контрол върху чуждестранните субсидии и механизъм за проверка (скрининг) на инвестициите. По-конкретно, европейската политика на „намаляване на риска“ (de-risking) засяга критичните суровини, чистите технологии и веригите за доставки, като поставя конкретни цели за диверсификация и намаляване на зависимостта от отделни държави. Така търговският конфликт вече не се ограничава само до защитата на определени индустрии, а засяга самата организация на производството, инвестициите и международната специализация.

ЕС преминава от облагане с мита на конкретни китайски стоки към намеса в избора на доставчици, инвестиционните решения и географското разположение на производствени бази.

Най-новият инструмент „DiversifyEU“, за който Европейската комисия стартира обществена консултация на 29 септември 2026 г. и който планира да представи в парламента през декември, е конкретен пример за това. Новият инструмент ще изисква от европейските компании да използват поне трима независими доставчици за стратегически продукти, вместо да разчитат предимно на Китай.

През октомври 2024 г. Съюзът наложи допълнителни изравнителни мита в размер от 7,8 до 35,3% върху китайските електрически превозни средства, в допълнение към стандартното мито от 10%. Търговската защита обаче далеч надхвърля сектора на автомобилите. Оттогава ЕС въведе антидъмпингови мита върху титанов диоксид, биодизел, епоксидни смоли и шперплат от твърда дървесина, като ставките достигат близо 87% за шперплата и 131% за ванилина. Към края на 2024 г. бяха в сила седемдесет антидъмпингови мерки срещу китайски стоки, а през 2024 г. ЕС започна повече разследвания в областта на търговската защита, отколкото през която и да е друга година след 2006 г. Същевременно ЕС започна да прилага и нови инструменти за защита на европейския пазар, включително Регламента за чуждестранните субсидии, който позволява проверка на субсидиите, предоставяни от трети държави на предприятия, участващи на европейския пазар. От юни 2025 г. бяха въведени и ограничения за участието на китайски компании в обществени поръчки за медицински изделия на стойност над 5 млн. евро.

Икономическата цена на намаляването на зависимостта от Китай

Всичко това повдига един важен въпрос: какъв е ефектът от намаляването на зависимостта от Китай и кой плаща тази цена? Няколко аспекта трябва да се вземат предвид в тази дискусия.

На първо място, всички тези инструменти не решават основния проблем на ЕС. Проблемите с конкурентоспособността на Европа са структурни, а не просто резултат от китайската конкуренция. Цената на електроенергията в ЕС остава значително по-висока, ръстът в производителността е по-бавен, инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са по-ниски, а бариерите на вътрешния пазар остават значителни. Търговските ограничения се отнасят до конкретни рискове за сигурността, но не заместват необходимите реформи в енергетиката, иновациите, инфраструктурата и Единния европейски пазар.

Трябва да се отчетат няколко важни факта:

1) Според доклада на IEA Electricity 2026 цените на електроенергията за енергоемките промишлени предприятия в ЕС остават над два пъти по-високи от тези в САЩ и приблизително с 50% по-високи от тези в Китай, което поставя европейските производители в неизгодно положение по отношение на разходите.

2) Според ОИСР през периода 1995–2024 г. производителността на труда в ЕС нараства средно с 1,1% годишно, спрямо 1,8% в САЩ, което показва трайно изоставане на европейската икономика по този показател. Очакваният ръст в Китай е 2,4%, макар че данните не са напълно съпоставими.

3) Според данни на ОИСР (OECD, Main Science and Technology Indicators) за 2024 г., ЕС инвестира едва 2,1% от своя БВП в научноизследователска и развойна дейност, в сравнение с 2,7% в Китай и 3,4% в САЩ, което ограничава капацитета му за разработване и комерсиализация на нови технологии.

4) Според доклада на Международния валутен фонд за икономическите перспективи пред Европа от октомври 2024 г. (Regional Economic Outlook: Europe) вътрешният пазар на ЕС остава силно фрагментиран, като пречките пред търговията между държавите членки се оценяват като равностойни на мита от 44% за промишлените стоки и 110% за услугите, в сравнение с 15% за търговията между отделните щати в САЩ. Тук става въпрос за регулаторни и други търговски пречки, а не за реални мита или транспортни разходи. Няма да обсъждам какви са разходите, произтичащи от лошата свързаност.

На второ място, ЕС внася от Китай 98% от своите магнити от редкоземни елементи, както и всички необходими тежки редкоземни елементи (Марчин Шчепански, China’s Rare-Earth Export Restrictions, Изследователска служба на Европейския парламент, 24 ноември 2025 г.). Когато през април 2025 г. Пекин въведе лицензионен режим за износа, през май износът на магнити за ЕС спадна с 81%, до юни бе одобрена едва една четвърт от подадените заявления за лицензи, а европейските доставчици за автомобилната индустрия бяха принудени да спрат производствените си линии.

И все пак Китай не прекъсна доставките за Европа. В крайна сметка лицензите бяха издадени и към началото на 2026 г. доставките за ЕС дори надвишиха нивата от предходната година. Същинският проблем не е в липсата на доставки, а в тяхната непредсказуемост и цена: някои тежки редкоземни елементи сега струват пет пъти повече в Европа, отколкото в Китай. Магнитите, произведени в Европа, се продават на цени с 20–30% по-високи от тези на китайските, а изграждането на верига за доставки, независима от Китай, по оценки ще оскъпи процеса с 20 до 40%.

На трето място, диверсифицирането на доставчиците не означава диверсифициране на източниците. Тъй като Китай преработва около 90% от световните редки земни елементи, алтернативният доставчик често се оказва посредник, който сам внася китайски суровини или компоненти. Според Европейската централна банка, когато еврозоната купува продукти, съдържащи редки земни елементи, от други държави, доставчиците в тези държави често разчитат в голяма степен на Китай за осигуряване на суровината. Например, САЩ внасят 80% от своите редки земни елементи от Китай.

На четвърто място, доставките от други държави също могат да бъдат прекъснати, ако Китай реши. През октомври 2025 г. Китай въведе правило, което му позволява да контролира износа на продукти, произведени в чужбина, дори ако те съдържат едва 0,1% китайски редки земни материали. Въпреки че прилагането на правилото беше временно спряно, то показва, че дори продукти, произведени в САЩ, Япония или Европа, могат да бъдат спрени от Китай по всяко време. Европа не може да премахне зависимостта си, просто като смени доставчиците.

На пето място, по-високите търговски бариери насърчават китайските компании да преместят производството си в рамките на ЕС или в държави, ползващи се с преференциален търговски достъп. Според доклад на Родиум Груп (MERICS/Rhodium Group) през 2025 г. преките чуждестранни инвестиции от Китай в ЕС и Обединеното кралство са нараснали с 67%, достигайки 16,8 млрд. евро – най-високото ниво от 2018 г. насам. Инвестициите в нови производствени мощности (т.нар. инвестиции на зелено) са достигнали рекордните 8,9 млрд. евро, а автомобилният сектор е привлякъл 7,6 млрд. евро. Тези данни показват, че китайските компании все по-често реагират на търговските ограничения, като изграждат производствени бази по-близо до европейските потребители. Затова и ограничаването на китайските инвестиции в ЕС може да насочи нови производства към Турция, Виетнам и други държави, на които самият ЕС разчита, за да намали зависимостта си от Китай, като по този начин допринесе за създаването на работни места и растежа на БВП в тези държави, вместо в ЕС. Така възниква нов парадокс: вместо да намали зависимостта си от Китай, ЕС рискува да я задълбочи, при това за сметка на собствената си икономика.

Кой плаща цената на намаляването на риска?

На шесто място – кой плаща цената? Разходите за намаляване на рисковете (т.нар. „de-risking“) не се поемат само от правителствата. Те се разпределят между четири групи.

Ограничаването на търговията с Китай води до икономически разходи за четири основни групи в ЕС: потребителите, които плащат по-високи цени; европейските предприятия, които понасят по-високи производствени разходи; износителите, засегнати от китайските ответни мерки; и данъкоплатците, които финансират скъпи и невинаги успешни опити за изграждане на алтернативни производства.

Ответните мерки от страна Китай засягат европейски производители, които нямат нищо общо с причините за възникналия конфликт. В периода юли 2025 г. - февруари 2026 г. Китай налага ответни мита до 34,9% върху европейското бренди, 19,8% върху свинското месо и 11,7% върху млечните продукти, като през 2025 г. износът на френски коняк за Китай спада с около 24%, а продажбите на френски вина и спиртни напитки намаляват с 20% до 767 млн. евро.

Четвъртата група са данъкоплатците. Шведската компания Northvolt беше създадена с амбицията да произвежда батерии за електрически автомобили в Европа и да намали зависимостта на ЕС от китайските производители. Проектът получи широка политическа и финансова подкрепа, като европейските правителства обещаха над 2,7 млрд. евро, а Европейската инвестиционна банка предостави заемно финансиране от 943 млн. евро. Въпреки това компанията изпадна във финансови затруднения и обяви фалит през март 2025 г., което показва, че мащабната публична подкрепа сама по себе си не гарантира изграждането на конкурентоспособно европейско производство.

Затова пък ползите от протекционизма са съсредоточени в няколко сектора, най-вече в автомобилостроенето. Разходите за него обаче се разпределят между потребителите, земеделските производители, други индустрии и данъкоплатците. Това е същинският компромис, свързан с намаляването на рисковете.

В заключение, търговската защита осигурява на европейските автомобилопроизводители глътка въздух, но това си има цена. Споразумението между ЕС и Китай за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили до 350 000 броя годишно (при очаквани 800 000 за 2026 г.) предоставя временно облекчение за европейските производители, особено в Германия. Това им дава време да подобрят технологиите си и да повишат конкурентоспособността. От друга страна, намалената конкуренция може да задържи цените на автомобилите по-високи за европейските потребители. Истинският въпрос е дали европейските производители ще използват тази глътка въздух, за да станат по-конкурентоспособни, или просто за да отложат необходимите реформи.

От търговски ограничения към конкурентоспособност и сътрудничество

Истинското предизвикателство не е просто как Европа да намали зависимостта си от Китай, а как да стане по-конкурентоспособна в една все по-непредвидима глобална икономика. Търговските ограничения може и да защитават определени индустрии в краткосрочен план, но те не могат да заместят инвестициите, иновациите и индустриалното развитие. Освен това, намаляването на вноса не означава непременно намаляване на зависимостта, особено когато глобалните вериги за доставки остават тясно свързани.

С оглед на това, Китай трябва да преговаря не само за по-добър достъп до европейския пазар, но и за по-силни позиции като дългосрочен партньор в областта на инвестициите и технологиите.

Китай може да предложи повече производствени проекти в Европа, които да създават работни места на местно ниво, да включват европейски доставчици и да укрепват индустриалния капацитет. Това би направило сътрудничеството по-привлекателно за европейските правителства. Вместо да обсъжда митата изолирано, Китай би могъл да предложи инвестиции и индустриални партньорства в замяна на по-ясни и предвидими правила за китайските компании, опериращи в Европа.

Това означава и признаване на легитимните опасения на Европа за развитието на индустриалния си сектор. Китай трябва да си даде сметка, че Европа има нужда да защитава работните места, да поддържа индустриалния си капацитет и да управлява рисковете за сигурността. Това би направило преговорите по-конструктивни, отколкото простото настояване за премахване на ограниченията.

Китай можи да осигури по-голяма предвидимост при доставките на критични суровини. Позицията на Китай по отношение на редкоземните елементи му дава предимство в преговорите, но несигурността кара Европа да търси алтернативи. Надеждните лицензионни режими и дългосрочните споразумения за доставки биха могли да изградят доверие, без да се налага Китай да се отказва от контрола върху износа си.

Китай и Европа притежават взаимно допълващи се силни страни в сферата на производството, технологиите, научните изследвания и пазарите. Сътрудничеството в области като производство на батерии, електрически превозни средства, чиста енергия, технологии за справяне с климатични кризи, за умно земеделие, и индустриални иновации би могло да помогне и на двете страни да се конкурират по-ефективно в глобалната икономика.

Преосмислянето на дългосрочните последици и икономическата цена на политиките за намаляване на риска може да създаде условия за по-балансирано и взаимноизгодно сътрудничество между ЕС и Китай (win-win cooperation).