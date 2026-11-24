Акциите на „Nvidia поскъпнаха с 31 на сто снощи, отчитайки най-голямото си еднодневно процентно повишение от 2003 г., след като съветът на директорите възстанови Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор. Завръщането му подкрепи възстановяването на американските борси след тежките разпродажби от миналата седмица, съобщи Блумбърг.

Книжата на производителя на чипове приключиха търговията на цена от 165,05 долара. Повишението добави над 952 млрд. долара към пазарната капитализация на компанията, най-голямото еднодневно увеличение за отделно дружество, регистрирано от финансовата агенция.

Въпреки поскъпването акциите остават значително под рекордната си цена при затваряне от 239,24 долара, достигната на 6 октомври, пише БТА.

Индексът S&P 500 нарасна с 4,7 на сто, прекъсвайки серия от седем поредни сесии на загуба и възстановявайки повече от половината от спада през миналата седмица. Технологичният Nasdaq 100 се повиши с 6,9 на сто, което увеличи общата пазарна стойност на включените в него компании с над 2,5 трлн. долара.

Това беше най-силният ден за американските акции от 9 април 2025 г., когато президентът Доналд Тръмп обяви пауза в прилагането на по-високите реципрочни мита и успокои опасенията за разрастване на търговската война.

Кошницата от акции на т.нар. Великолепна седморка се повиши със 7,5 на сто. Т.нар. Великолепна седморка обединява седем водещи американски технологични компании: „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ (Google), „Амазон“ (Amazon), „Епъл“ (Apple), „Мета платформс“ (Meta Platforms), „Майкрософт“ (Microsoft), „Енвидиа“ и „Тесла“ (Tesla). Възстановяването на „Енвидиа“ последва най-голямото седмично понижение в цената на акциите ѝ от 2008 г., предизвикан от оттеглянето на Хуан след разкрития за връзката му с предполагаема китайска разузнавачка.

„Не очаквах този обрат в сюжета“, заяви Кен Махони, главен изпълнителен директор на „Махони асет мениджмънт“ (Mahoney Asset Management). „Такъв сценарий дори не може да се напише. Пуканките ми свършиха“.

Тръмп, който лично настоя пред съвета на директорите за възстановяването на Хуан, приветства решението. В телефонно интервю за Си Ен Би Си президентът заяви, че е разговарял със Борда на директорите пряко и непряко и е бил категоричен в подкрепата си за завръщането му.

Рязкото възстановяване последва сесията в петък, когато S&P 500 и Dow Jones Industrial Average навлязоха в зона на корекция, определяна като спад от поне 10 на сто спрямо неотдавнашен връх. Nasdaq приключи най-слабата си седмица от 2020 г.

След повишението в понеделник S&P 500 остана със 7,4 на сто под октомврийския си връх, а Nasdaq 100 с 14 на сто под рекордното си равнище при затваряне. Обемът на търговията беше по-нисък от обичайния.

Скот Ладнър, главен инвестиционен директор в „Хърайзън инвестмънтс“ (Horizon Investments), посочи, че неочакваната новина за Хуан затруднява прогнозирането на пазарната посока. Според него S&P 500 се приближава до технически равнища, които могат да предизвикат допълнителни покупки от хедж фондове и институционални инвеститори. Той обаче предупреди, че акциите могат да поевтиняват също толкова бързо, колкото поскъпват.

Колебанията около „Енвидиа“ имат пряко отражение и върху спестяванията на американските домакинства. Компанията формира над 6 на сто от S&P 500 и почти 7 на сто от Nasdaq 100. Много пенсионни сметки инвестират в индексни фондове или във фондове, чиято структура се променя с приближаването на планираната дата за пенсиониране.

Връщането на Хуан успокои част от опасенията за бъдещето на сектора на изкуствения интелект. През последните седмици инвеститорите все по-често поставяха под въпрос дали бъдещите печалби ще оправдаят растящите разходи за инфраструктура, значителна част от които се финансират с дълг.

Пазарите отчитат и вероятността за по-строг регулаторен и политически контрол при Конгрес, контролиран от Демократическата партия. Този риск остава и след възстановяването на Хуан.

Завръщането му само 11 дни след оставката не слага край на разследванията около него и компанията. Хуан трябва да даде показания пред Банковата комисия на Сената на 3 декември. Не са отпаднали и въпросите за разходите, счетоводните практики и рисковете, свързани с разширяването на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Денис Дик, ръководител на отдела за пазарна структура и трейдър в „Трипъл Ди трейдинг“ (Triple D Trading) в Торонто, определи реакцията като „панически покупки“. Според него новината е изненадала целия Уолстрийт, въпреки че проверките и опасенията около компанията продължават.

По-рано в понеделник стратегът на „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) Майкъл Уилсън препоръча на инвеститорите активно да увеличават експозицията си към рискови активи. Според него текущите оценки на S&P 500 отразяват очаквания за спад на печалбите през 2027 г., докато банката прогнозира увеличение от 14 на сто.

За инвеститорите, заложили срещу „Енвидиа“, възстановяването донесе тежки загуби. Борсово търгуваният фонд на „ГранитШеърс“ (GraniteShares) с тикер NVD, който цели да осигури двойна обратна дневна доходност спрямо акциите на компанията, се срина с 63 на сто.

Фондът, с активи за около 100 млн. долара, беше натрупал ръст от 46 на сто от началото на годината до петък благодарение на разпродажбите на акциите на производителя на чипове.

Загубите при сходни европейски продукти бяха още по-големи. Продуктът на „ГранитШеърс“ с тикер 3SNV, предлагащ тройна обратна дневна експозиция към „Енвидиа“, загуби 92 на сто, а продуктът на „Ливъридж шеърс“ (Leverage Shares) с тикер NV3S поевтиня с 80 на сто.

Тези движения показват рисковете при борсово търгуваните продукти с ливъридж върху отделни акции. Те обикновено използват деривати и преизчисляват експозицията си ежедневно, поради което доходността им за по-дълъг период може да се различава значително от обявения множител на дневното изменение. Продуктите са предназначени за активна търговия, а не за традиционна дългосрочна стратегия „купи и задръж“.

Възстановяването на „Енвидиа“ отново изведе на преден план и концентрацията на големите борсови индекси в малък брой технологични компании. Ръстът в цената на акциите ѝ осигури повече от две пети от повишението на Russell 1000 Growth и около една четвърт от ръста на Nasdaq 100.

За управляващите фондове това създава трудна дилема. По-малката експозиция към най-големите компании може да ограничи загубите при разпродажби, но води до изоставане от индексите, когато същите акции рязко се възстановят.

Към края на октомври десетте най-големи позиции в Russell 1000 Growth формираха 60 на сто от теглото му, двойно над медианния им дял през последните три десетилетия, показват данни, събрани от Блумбърг. Само „Енвидиа“ представляваше 15 на сто.

Докато индексът навлизаше в корекция, почти половината от включените в него акции поскъпваха. Повишенията им обаче не бяха достатъчни, за да компенсират загубите на малката група компании с най-голяма тежест.

„Прекомерната концентрация в един конкретен сектор или подсектор представлява системен риск“, заяви Джейкъб Пожарни, съдиректор по инвестициите в „Бриджуей кепитъл мениджмънт“ (Bridgeway Capital Management). По думите му сътресение при една акция може да усили движенията и при останалите компании, а „Енвидиа“ е пример за това.

Излизането на борсата на нови големи технологични компании може допълнително да задълбочи концентрацията. „СпейсЕкс“ (SpaceX) и „Антропик“ (Anthropic) вече се търгуват публично, а „Оупън Ей Ай“ (OpenAI) вероятно ще бъде следващата.