Регистрациите на нови автомобили в България се увеличават с близо 9 на сто през октомври до 5373 спрямо 4931 през същия месец на 2025 г., показват данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (АСЕА). За Европейския съюз ръстът през първите десет месеца на 2026 г. е 5,4 на сто до около 9,46 млн. автомобила.

Бензиновите автомобили продължават да доминират на българския пазар с над 70 на сто от регистрациите през първите десет месеца на 2026 г. Изцяло електрическите модели заемат дял от 9,7 на сто, дизеловите автомобили - 8,1 на сто, хибридите без външно зареждане - 6,4 на сто, а плъг-ин хибридите - 3,6 на сто.

Така структурата на българския пазар се различава съществено от тази в ЕС, където хибридите без външно зареждане са водещи с 36 на сто, а изцяло електрическите автомобили формират 23,4 на сто от регистрациите. Делът на бензиновите модели в съюза е 20,8 на сто, пише БТА.

Електрифицираните модели продължават да подкрепят европейския пазар благодарение на мерките за стимулиране на търсенето и разширяващия се избор от автомобили. Хибридите без външно зареждане остават най-предпочитаното задвижване, а изцяло електрическите автомобили вече формират почти една четвърт от новите регистрации.

През периода януари–октомври в ЕС са регистрирани 2 211 071 изцяло електрически автомобила, с около 50 на сто повече спрямо година по-рано. Пазарният им дял достига 23,4 на сто спрямо 16,4 на сто през същия период на 2025 г. Така те се утвърждават като втория най-популярен избор след хибридите без външно зареждане.

Четирите най-големи пазара за изцяло електрически автомобили, които заедно формират около 65 на сто от регистрациите им в ЕС, отчитат увеличение. Най-силен е ръстът във Франция, със 79,4 на сто, следвана от Германия с 60,7 на сто и Дания с 41 на сто. В Белгия увеличението е по-умерено, със 16,7 на сто.

Регистрациите на хибриди без възможност за външно зареждане достигат 3 407 062 автомобила, или 36 на сто от общия пазар. Растежът е подкрепен от Италия, където увеличението е 20 на сто, и Испания с 18,7 на сто. В Германия е отчетен ръст от 3,9 на сто, докато във Франция регистрациите остават почти без промяна, с понижение от 0,1 на сто.

При плъг-ин хибридите, които могат да се зареждат от електрическата мрежа, регистрациите достигат 961 959 автомобила за първите десет месеца. Пазарният им дял се повишава до 10,2 на сто спрямо 9,2 на сто година по-рано.

Особено силно увеличение при този тип задвижване е отчетено в Италия, със 73,1 на сто, следвана от Испания с 32,3 на сто и Германия с 11 на сто.

За сметка на това търсенето на автомобили с конвенционални бензинови и дизелови двигатели продължава да намалява. Общият им пазарен дял се свива до 27,7 на сто спрямо 36,5 на сто през същия период на миналата година.

Регистрациите на бензинови автомобили спадат с 20,1 на сто до 1 962 607 броя. Делът им в ЕС намалява от 27,4 на сто до 20,8 на сто.

Понижение е отчетено и на четирите най-големи автомобилни пазара. Най-силен е спадът във Франция, с 36,9 на сто, следвана от Германия с 24,5 на сто, Испания с 19,3 на сто и Италия с 16,6 на сто.

Регистрациите на дизелови автомобили намаляват с 20,6 на сто, а пазарният им дял се понижава до 6,9 на сто спрямо 9,2 на сто година по-рано.

Франция, която вече е вторият по големина автомобилен пазар в ЕС след Германия, отчита общ ръст на регистрациите от 4,4 на сто през първите десет месеца на годината, посочва Франс прес.

Сред производителите китайските компании продължават да разширяват присъствието си. Регистрациите на Би Уай Ди (BYD) нарастват със 150,8 на сто до 237 137 автомобила през периода януари–октомври. Въпреки бързия растеж обемът остава сравнително малък спрямо общия европейски пазар от над 9 млн. нови автомобила.

„Чери аутомобил“ (Chery Automobile) отчита увеличение от 238,3 на сто до 159 278 регистрации. При „Експън“ (XPeng) ръстът е 186,9 на сто, а при „Лийпмотор“ (Leapmotor), партньор на „Стелантис“ (Stellantis), достига 374,8 на сто.

Сред европейските производители регистрациите на „Стелантис“ се увеличават с 3,9 на сто, а на „Бе Ем Ве груп“ (BMW Group) - с 4,6 на сто. „Рено“ (Renault) отчита спад от 3,9 на сто, а „Фолксваген“ (Volkswagen) - понижение от 0,3 на сто.