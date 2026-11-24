Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден днес и се търгуват близо до най-ниските си нива от три месеца, съобщи Ройтерс. Причина за това са признаците за увеличаване на предлагането на суров петрол и възможен излишък на пазара, въпреки че рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток остават.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 34 цента, или 0,38 на сто, до 89,03 долара за барел към 9:25 ч. българско време, след като по-рано през сесията достигнаха най-ниското си ниво от 27 август насам. Фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) отстъпиха с 24 цента, или 0,3 на сто, до 79,93 долара за барел, след като по-рано паднаха до най-ниското си равнище от 10 август насам, пише БТА.

„Брентът до голяма степен загуби възходящия си импулс през последните дни, тъй като условията по отношение на предлагането остават благоприятни въпреки продължаващото затваряне на Ормузкия проток. Пазарът преценява вероятността от бъдещо свръхпредлагане спрямо продължаващото напрежение в Близкия изток и нарушенията в корабоплаването“, заяви Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни изследвания в „Ди Би Ес Банк” (DBS Bank).

„Въпреки това не може да се изключи ново поскъпване на петрола, тъй като в преговорите между САЩ и Иран няма напредък и в даден момент и двете страни може да предприемат действия, за да проверят решимостта на другата по отношение на блокадата на протока“, допълни той.

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на революционната гвардия (КГИР) в Иран съобщиха, че три петролни танкера, нарушили забраната, са се запалили, след като вчера са попаднали на морски мини в протока, предаде иранската телевизия „Прес ТиВи” (Press TV).

САЩ от своя страна разследват дали Иран е замесен в кибератаки срещу до 50 танкера за превоз на енергийни суровини, съобщи „Уолстрийт джърнъл”, позовавайки се на американски официални представители и други източници, запознати с въпроса.

Петролопроводът „Шарара“ в Либия отново е заработил, след като „незаконна група“ е затворила клапан по трасето. Петролните потоци вече постъпват в резервоарите на съоръжението на „Акакус” (Akakus) в Завия, съобщи вчера пред Ройтерс председателят на Националната петролна корпорация на Либия.

Макар подобреното предлагане да оказва натиск върху цените, анализатори предупреждават, че пазарът остава уязвим.

„Въпреки известно подобрение на запасите и наличността на петролни продукти пазарът остава под сериозно напрежение“, заяви Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в Ей Ен Зи (ANZ), в бележка до клиенти.

„Цените на петрола, спредовете между фючърсните контракти с различни срокове на доставка, маржовете на рафинериите и позиционирането на инвеститорите все по-често показват, че пазарът очаква условията да се нормализират. Логистиката обаче остава ограничена, а буферните запаси са малки и следователно петролният пазар изглежда преминава от остър недостиг към трайна уязвимост, вместо да се връща към нормалното“, коментира той.

„Дойче Банк” (Deutsche Bank) съобщи, че наблюдаваните световни запаси от течни горива са нараснали с 52 млн. барела през октомври, което предполага свръхпредлагане от 1,7 млн. барела дневно. Според анализ на банката се натрупват доказателства, че световният пазар се ребалансира и преминава към излишък, макар че евентуални затруднения могат да забавят този процес.

Предварително проучване на Ройтерс сред анализатори сочи, че запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ вероятно са се увеличили през миналата седмица.