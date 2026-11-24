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Еврото се търгува около 1,09 долара тази сутрин, близо до най-ниското си равнище от над 18 месеца, на фона на силния долар и засилените очаквания за ново повишаване на лихвите в САЩ, предават германски сайтове за финансова информация.

Към 09:50 ч. българско време единната валута се разменя за 1,090 долара, с повишение от 0,03 на сто. Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,02 на сто до 0,836 лири, а спрямо швейцарския франк с 0,14 на сто до 0,919 франка.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0939 долара за евро спрямо 1,0992 долара в петък.

В по-ранната азиатска търговия еврото се разменяше за 1,0911 долара, след като загуби 0,6 на сто през предходната сесия. Британската лира също остана близо до едногодишно дъно при курс от 1,3043 долара, предаде Ройтерс.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от други валути, се понижи леко до 104,28 пункта, но остана близо до достигнатия през предходната сесия 20-месечен връх от 104,53 пункта.

Подкрепа за долара оказа възстановяването на фондовите пазари след завръщането на Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia). Компанията го възстанови на поста в понеделник след натиск от президента Доналд Тръмп, обръщайки решението след оставката му заради разкрития за извънбрачни връзки, включително с предполагаема китайска разузнавачка, пише БТА.

Новината възроди ентусиазма около изкуствения интелект и предизвика силен ръст на акциите. Пазарната капитализация на „Енвидиа“ се увеличи с около 950 млрд. долара за една сесия.

Според Каръл Конг, валутен стратег в „Комънуелт банк ъв Острейлия“ (Commonwealth Bank of Australia), реакцията на фондовите пазари показва, че инвеститорите отново залагат на перспективите пред изкуствения интелект. Тя посочи, че този сектор е важна опора на представата за икономическото превъзходство на САЩ, която подкрепя долара.

Съгласно инструмента „ФедУоч“ (FedWatch) на Си Ем И (CME) пазарите вече изцяло отчитат в цените повишение на лихвата на Управлението за федерален резерв (УФР) с 25 базисни пункта през декември. Инвеститорите допускат и малка вероятност за увеличение с 50 базисни пункта, докато ден по-рано такава възможност не беше отчитана.

Разпродажбите през миналата седмица, водени от технологичните компании и производителите на чипове, бяха ограничили очакванията за допълнително затягане на паричната политика. Причината беше несигурността доколко икономиката може да понесе ново увеличение на разходите по заемите.

Престън Пали, пазарен анализатор в „Сити“ (Citi), посочи, че по-строгите финансови условия и по-ниските борсови оценки могат да ограничат готовността на УФР за нови повишения, но възстановяването в понеделник е намалило част от този натиск.

Японската йена отслабна с 0,1 на сто до 159,18 йени за долар в азиатската сесия. Австралийският долар остана близо до 11-месечно дъно при 0,6631 щатски долара.

Новозеландският долар се търгуваше за 0,5451 щатски долара, недалеч от достигнатото в понеделник 17-годишно дъно от 0,5434 долара.

Австралийската валута е под натиск и заради преоценката на очакванията за местните лихви. Пазарите вече изцяло отчитат понижение през август догодина и общо намаление от 50 базисни пункта до края на 2027 г.