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В навечерието на Черния петък (27 ноември) Комисията за защита на потребителите (КЗП) получава сигнали и жалби, голяма част от които за повтарящи се нарушения на закона. По тях Комисията работи съвместно с компетентните органи, в т.ч. и с органите на реда.

КЗП обръща внимание на потребителите за 13 от най-често срещаните способи за нарушаване на потребителските права, за които хората да внимават:

1. Онлайн търговци фантоми в това число и продаващи в социалните мрежи, които след набиране на определен оборот изчезват от интернет или закриват онлайн магазина;

2. Копиране с цел измама на сайтовете на утвърдени търговци с добра репутация;

3. Таймери в червено, жълто и ярки цветове, които отброяват, че остават минути или секунди до приключване на промоцията, за да подтикват към прибързани решения за плащане;

4. Склоняване към покупка поради „бързо изчерпване на количествата" или отстъпки „само днес и само сега";

5. Невярна и подвеждаща информация за качества на стоката, които тя няма;

6. Използване за реклама на лицата на популярни личности, без те да участват в реално, с цел измама;

7. Използване на европейски имена, снимки на продукти и реклама в онлайн магазини, но в тях се предлага неевропейска стока и/ или имитиращи марки от нерегистрирани в ЕС търговци;

8. Използване от търговеца на няколко доставчици от Азия или извън ЕС, на които стоката не може да се върне;

9. Изпращане на стока, която прилича на рекламираната, но е със значително по-ниско качество, имитираща марка е или е по-нисък клас;

10. Забавяне на доставката с месец, два и повече;

11. Начисляване на твърде високи разходи за международни пратки, за да се откаже потребителят да прави рекламация;

12. Отказ да се приеме рекламация, да се върне стоката поради неподходящ размер например или да се върнат парите при видим дефект на продукта;

13. Притискане или сплашване на потребител (възрастен или човек със заболяване) да направи превод за стока по време на продажба извън търговски обекти (т.нар. томболи, промоции на място, представяне на уреди, матраци, медицински изделия и др.)

КЗП предупреждава потребителите да са особено бдителни и да проверяват:

- дали търговецът е познато име, с добра репутация и дали при предишни покупки е имало проблеми с него;

- дали има посочени телефон, адрес и проверима връзка с него;

- дали отговаря на посочения телефон и дали сайтът му не наподобява злонамерено реален сайт на изряден търговец;

- дали е регистриран в ЕС;

- дали работи със заслужили доверието на потребителя европейски доставчици;

- дали има отрицателни отзиви за търговеца и доставчиците му;

- дали иска превод по лична сметка на физическо лице или по друга сметка, която не съответства на името на търговеца;

Комисията за защита на потребителите напомня, че към нея функционира Европейски потребителски център (ЕПЦ), който може да помогне в случаи на проблеми с търговци от други държава от ЕС, както и от Исландия, Норвегия или Обединеното кралство.