Над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали превозните средства след употреба на алкохол и наркотици, са продадени за близо 2,6 млн. евро на търгове, проведени от НАП. Колите са били обявени в 956 публични продажби от началото на въвеждане на мярката срещу шофирането в нетрезво състояние - през септември 2023 г. до 31.10.2026 г. В 199 от случаите автомобилите са били в съсобственост, като другите съсобственици са платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат. 215 от отнетите в полза на държавата коли са предоставени на различни ведомства, а други 109 са бракувани и унищожени. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

Общо 5 464 са конфискуваните превозни средства, подадени със съдебен акт към НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

Преди да бъде обявен на търг, всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази. През първата се проучва документално колата – има ли наложени върху нея запори, принудителни административни мерки, местонахождение, състояние и др. Към момента 732 от отнетите коли са във втората фаза, при която се оценява превозното средство преди да бъде обявено на търг. Насрочените през октомври търгове са 59 и са обявени в Портала за продажби на приходната агенция.