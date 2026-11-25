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Новият екостандарт Евро 7 в сила от 29 ноември. За първи път засяга износването на спирачките и живота на батериите при електромобилите

На 29 ноември автомобилите започват да се контролират доста различно по отношение на екологичните изисквания. Вече няма да е достатъчно една кола просто да преминава периодичен технически преглед и да отговаря на разпоредбите за допустимите вредни емисии в момента на тестването.

Новият стандарт Евро 7 въвежда безпрецедентен контрол през целия живот на возилото (до 10 години, или 200 000 километра експлоатация), като собствениците на бензинови, дизелови и дори електрически автомобили ще усетят сериозните промени.

Новите правила

няма да засегнат вече регистрираните и движещи се по пътищата стари коли,

а ще се прилагат за новите, но поетапно. Първо за новите модели, получаващи първо одобрение за типа, а година по-късно и за абсолютно всички новорегистрирани автомобили от заводите.

Най-голямата иновация се крие в интелигентна бордова система за мониторинг (OBM), която сама ще следи в реално време изправността на устройствата за пречистване.

Ако вграденият софтуер засече, че автомобилът замърсява повече от разрешеното, превишавайки 2,5 пъти предписаното количество вредни вещества, или ако открие, че някой е извършил софтуерна манипулация, или “чип тунинг”, с цел премахване на филтри, водачът незабавно ще получи предупреждение на таблото.

Контролът се затяга и чрез промяна в самите тестове за одобрение: колите вече ще минават изпитания в много по-тежки и реални условия на пътя. Това включва симулации при кратки градски пътувания, екстремни температури до 45 градуса и шофиране на големи надморски височини – ситуации, в които досегашните филтри често се оказваха неефективни.

Ако след светването на предупредителната лампичка за повреда неизправността не бъде отстранена в рамките на 2400 километра,

автомобилът автоматично ще ограничи своите функции,

т.е. ще мине в авариен режим.

Производителите ще имат право да въведат защитни софтуерни ограничения, като например лимит за броя на стартиранията на двигателя, пълно деактивиране на рестартирането след следващото зареждане с гориво или дори блокиране на електронната система за подаване на гориво.

Колата няма да угасне внезапно по средата на магистралата например, за да не се застрашава пътната безопасност. Ограничението ще се задейства едва при следващия опит за потегляне, което на практика означава, че нехайните шофьори, игнорирали съобщението, може да се окажат принудени да викат Пътна помощ, за да стигнат до сервиза.

Новият стандарт Евро 7 обаче не носи промени само за конвенционалните двигатели с вътрешно горене. За първи път в историята екологичните разпоредби сериозно обхващат и изцяло електрическите коли.

При тях спирачките и гумите също са подложени на строга проверка, тъй като микрочастиците, отделяни от тях при търкане,

замърсяват въздуха не по-малко от изгорелите газове

Прахът, създаден от износването на спирачните апарати, вече получава строго предписани гранични стойности – до 7 мг/км за автомобили с бензинови и дизелови двигатели и до 3 мг/км за електромобилите.

Тази по-ниска граница за електрическите коли е съобразена с факта, че те използват т.нар. регенеративно спиране (спиране чрез мотора с цел връщане на енергия в батерията), което физически щади традиционните накладки и дискове.

Особено интересно за бъдещите купувачи е новото изискване към издръжливостта на батериите. Производителите вече ще бъдат задължени да предоставят официална дългосрочна гаранция. Батериите ще трябва да запазят поне 80 процента от оригиналния си капацитет след пет години работа, или 100 000 изминати километра, и най-малко 72 процента след осем години, или 160 000 километра, което ще защити потребителите при покупка на старо.

Батериите ще трябва да запазят поне 80 процента от капацитета си след 5 години, или 100 000 изминати километра.

Всички тези технологични нововъведения може и да доведат до по-чист въздух,

но и до значително по-високи разходи за клиентите

Интегрирането на десетки нови софтуерни сензори, модерни катализатори и филтри за улавяне на твърди частици от спирачките ще оскъпи крайната цена.

Евро 7 ще мери вредните частици и на спирачките. СНИМКИ: UNSPLASH

Докато Европейската комисия оптимистично изчислява допълнителни производствени разходи между 180 и 450 евро на автомобил от въвеждането на новия екостандарт Евро 7, Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) предупреждава за много по-тежък удар по джоба, прогнозирайки поскъпване от средно 2000 евро за моделите с ДВГ.