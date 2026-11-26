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Мигновената мощност и спирането чрез електромотора изискват различна конструкция и по-висок тегловен индекс

С настъпването на първите сериозни застудявания, сутрешни мъгли и заледявания темата за смяната на летните гуми със зимни отново е актуална.

Всички вече знаят, че специфичният състав на зимната гума осигурява необходимото по-добро сцепление, когато температурите паднат под 10 градуса.

Шофьорите на електрически автомобили трябва да бъдат особено внимателни при избора и навременната смяна на своите гуми, тъй като спецификата на електромобилите поставя коренно различни изисквания на пътя.

Макар много хора да вярват, че съвременните технологии в колите на ток ги правят по-стабилни, реалността през зимата е различна. Изисква се повишено внимание поради два основни фактора - по-голямото тегло на електрическата кола и мощното, мигновено задвижване, което

може да направи електричката неконтролируема при рязък старт

- например на светофар.

Масивните батерии на електрическите коли ги правят средно с 20% до 30% по-тежки от аналогичните по размер модели с двигатели с вътрешно горене - между 300 и 500 килограма допълнително тегло.

Официалните тестове на водещи производители на гуми като Michelin и Continental потвърждават, че физичните закони не могат да бъдат променени лесно. Електрическите автомобили спират по-бавно и изискват по-голям спирачен път от колите с ДВГ дори когато са обути с абсолютно едни и същи зимни гуми. Причината не е в спирачните апарати, а в огромната инерционна маса, която гумата трябва да задържи върху хлъзгавия асфалт.

Continental Winter Contact е отлична през зимата, но може да вдигне разхода на ток.

Реалните изпитания на полигон при скорост от 50 км/ч върху отъпкан сняг показват, че стандартен бензинов автомобил (около 1500 кг) спира напълно за 28–30 метра. При абсолютно същите условия и с еднакви гуми електромобилът (около 2000 кг) се нуждае от 33–36 метра, за да закове.

Тази разлика от 3 до 6 метра се равнява на дължината на цял автомобил

и често е границата между безопасното спиране и катастрофата.

Освен това, когато тежък автомобил загуби сцепление, овладяването му в завой става много по-трудно, а инерцията буквално може да изхвърли колата от пътя.

Проблемът се задълбочава при забавяне чрез рекуперация. Когато водачът на електромобил отпусне педала на газта, моторът започва да спира превозното средство по-рязко от нормален бензинов автомобил, за да възстанови енергия в батерията. При внезапен лед под колелата това мигновено спирачно усилие върху задвижващия мост може да предизвика неочаквано поднасяне още преди водачът да е докоснал педала на спирачката.

Освен това електрическите мотори доставят своя максимален въртящ момент моментално.

Този мощен и агресивен старт, който през лятото носи удоволствие на някои, през зимата лесно може да доведе до буксуване и внезапна загуба на контрол върху хлъзгавата настилка. За да се овладее тази огромна мощност върху хлъзгав път, много е важен правилният избор на режим на шофиране. През зимата е силно препоръчително

да се избягват спортните режими

и да се активира режим Snow (“Сняг”) или Eco (“Еко”). Тези настройки умишлено ограничават и омекотяват подаването на въртящ момент към колелата, което предотвратява буксуването при потегляне.

Изборът на спортен режим през зимата не е за предпочитане за електрическите коли, а и не само за тях.

Допълнително, много електромобили позволяват регулиране на силата на рекуперативното спиране - през зимата е по-безопасно тя да бъде намалена до минимум, за да се избегне блокиране или поднасяне на колелата при отпускане на педала за газта върху хлъзгав асфалт. Освен стила на шофиране и електрониката поддържането на оптимално налягане в гумите също е важно да се следи. С падането на външната температура налягането в гумите спада по естествен път – средно с около 0.1 бара на всеки 10 градуса надолу. Тъй като електромобилите изискват по-високо фабрично налягане заради голямото си тегло, едно незабелязано спадане

може да доведе до прекомерно деформиране на гумата,

влошено каране и по-бързо износване.

През зимата ниските температури естествено свиват капацитета на батерията и увеличават разхода на енергия за отопление на купето. Когато към това се добавят по-дълбокият протектор и по-меката каучукова смес на стандартните зимни гуми, съпротивлението при търкаляне нараства значително. Това може да доведе до допълнителен спад на пробега с между 10% и 15%.

За да компенсират този негативен ефект, водещите производители разработиха специализирани серии гуми. Модели като Hankook iON i*cept са проектирани специално за електромобили, като съчетават отлично зимно сцепление с ниско съпротивление при търкаляне, за да запазят ценни километри пробег. От друга страна, за райони с изключително тежки зимни условия премиум гуми като Continental WinterContact или Michelin X-Ice осигуряват стабилност и безопасност, макар и понякога за сметка на минимално увеличен разход на енергия.

Поради тази причина качествените зимни гуми със специално усилена конструкция (с по-висок тегловен индекс XL) и оптимизиран за електромобили състав са повече от препоръчителни за електрическите коли.