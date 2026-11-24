Хърватия мина по същия път към еврото като България, но три години по-рано. Ако подредим двете страни по месеци спрямо въвеждането на еврото, картината е поразително сходна.

И в Хърватия, и в България разликата между поскъпването на ресторантите и кафенетата и това в еврозоната се увеличава от 0-3 пункта две години преди смяната до 8 и повече пункта около нея.

В Хърватия тя скочи до близо 13 пункта точно през януари 2023 г., когато беше въведено еврото. В България най-голямата разлика беше през есента на 2025 г. около 8,5 пункта, отчасти защото от януари 2025 г. ДДС за ресторантьорските услуги се върна от 9% на 20%. След като този ефект отпадна от годишното сравнение, разликата остана около 6-7 пункта.

Разлика между годишната инфлация при ресторантите и кафенетата в България и Хърватия и тази в еврозоната, по месеци спрямо въвеждането на еврото. Източник: Евростат.

Поуките от Хърватия са важни. Инфлацията спрямо еврозоната не се изравни бързо. През следващите две години тя се задържа около 5-6 пункта и едва през 2025 г. слезе до около 3 пункта, където е и днес, почти четири години след смяната. Веднъж вдигната, цената на услугите не се връща назад.

Кръглите числа на държавата

Изкушението на кръглите числа не е само на частния бизнес. Столичният общински съвет реши от 5 януари 2026 г. часът паркиране в синята зона да струва 2 евро вместо 2 лева, а в зелената 1 евро вместо 1 лев. Това е почти точно двойно поскъпване, обяснено с това, че актуализацията е отлагана от 2016 г. насам и трябва да отрази инфлацията за последното десетилетие. Решението обаче беше обжалвано и Върховният административен съд окончателно остави в сила спирането му.

Инфографика: Gemini Notebook

Сега същата логика се появява и в данъчното законодателство. В предложенията на Министерството на финансите за промени в данъчните закони за 2027 г. редица глоби просто сменят „лева" с „евро": глобата за ненавременно подаване на годишна данъчна декларация става 500 евро вместо 500 лева, за деклариране на неверни данни – 1000 евро вместо 1000 лева. Аргументът е, че санкциите не са актуализирани от 2007 г. и инфлацията ги е обезсмислила. В това има логика – от 2007 г. насам потребителските цени в България са се повишили с около 80%. Но смяната „лев за евро" означава увеличение с 95,6%, приложено механично и еднакво. Не случайно работодателските организации възразиха, че смяната на валутата не бива да се използва за повишение без анализ – подход, срещу който държавата сама се бори при търговците.

Има и обратни примери. При превалутирането на билетите за градски транспорт в големите градове по-често закръглиха надолу. Това се случи в София, Варна и Пловдив. Докато в Бургас билетчето поскъпна. Все пак закръглянето надолу е възможно.

Административните цени тежат двойно. Когато държавата закръгля нагоре, а предложението за глобите е точно това, частният сектор получава мълчаливо разрешение да направи същото. Случаят с паркирането в София показва и обратното: когато има кой да оспори закръглянето, то може да бъде спряно. При цената на кафето в заведението или на подстригването такъв механизъм на практика няма.

Как държавата се опитва да забави нарастването на цените

Опитът цените да бъдат овладени с административни мерки не е български патент. Хърватия, която мина през смяната на валутата три години преди нас, избра най-прекия път чрез таван на цените. През септември 2022 г. правителството в Загреб определи максимални цени на девет основни храни – олио, мляко, захар, брашно, свинско и пилешко месо. През септември 2023 г. списъкът беше разширен до 30 продукта, от февруари 2025 г. – до 70, а от 1 декември 2025 г. – до 100 продукта и продуктови категории. Търговците са длъжни да предлагат поне един продукт от всяка категория на цена не по-висока от определената и да го обозначават видимо. Освен това хърватската държава определя и максималните цени на горивата.

Таванът изисква контрол, а контролът показва колко трудно се спазва. При проверките на хърватския държавен инспекторат между февруари и април 2025 г. нарушения са открити в 490 от 1819 проверени обекта – около всеки четвърти. В 255 случая стоки с таван са се продавали над максималната цена.

По-важен обаче е икономическият резултат. Таваните в Хърватия засягат стоки – храни и хигиенни продукти. И там храните наистина поскъпват бавно: през септември 2026 г. цените на храните и безалкохолните напитки са с 0,5% по-ниски от година по-рано. Услугите обаче не могат да бъдат поставени под таван със списък от продукти. В Хърватия те поскъпват с 6,7% годишно при 3,2% в еврозоната, а общата инфлация (4,3%) остава над средната за еврозоната (3,8%). Надбавката просто се премества там, където няма таван.

България избра друг подход – не таван, а забрана за необосновано поскъпване, задължение за прозрачност и глоби. С промените в Закона за въвеждане на еврото от лятото на 2025 г. търговците бяха задължени да определят цените добросъвестно и прозрачно и при поискване да доказват с документи обективните икономически фактори за всяко повишение. Големите търговски вериги трябва да публикуват ежедневно цените на стоките от основната потребителска кошница, а Комисията за защита на потребителите (КЗП) – индивидуалните продажни цени. Министерският съвет получи право да приема временни мерки при значително поскъпване на основни стоки и услуги. Проверките се извършваха от КЗП, включително съвместно с НАП и други институции. Този режим действаше до 8 август 2026 г.

Какъв е резултатът?

За една година двойно обозначаване – от 8 август 2025 до 8 август 2026 г. – КЗП е извършила 14 535 проверки, съставила е 1121 акта за нарушения и е издала 272 наказателни постановления за общо 1,31 млн. евро. Сключени са и 474 споразумения с търговци. Звучи внушително, докато не го сравним с мащаба на проблема. Ако необяснената от разходите надценка от 2,6-3,6 пункта се приложи само към оборота на заведенията за хранене – около 3,4 млрд. евро през 2024 г. – тя означава между 90 и 120 млн. евро годишно. Това е между 70 и 90 пъти повече от всички глоби на КЗП за година – при това само в един сектор.

От 9 август 2026 г. забраната за икономически необосновано поскъпване беше пренесена в Закона за защита на потребителите и ще действа до 9 август 2027 г. Тежестта на доказване вече е изрично върху търговеца: ако не обоснове повишението в определения срок, то се смята за необосновано. Глобите са от 1000 до 100 000 евро, а КЗП трябва да публикува ежедневно цените на дребно и на едро на избрани стоки. В средата на септември КЗП съобщи за 46 санкции за над 205 000 евро, наложени само за две седмици.

Проблемът е, че този инструментариум е насочен основно към стоките и търговските вериги, където цените се следят най-лесно и където, както видяхме, поскъпването е по-слабо. Ежедневните цени на веригите са публични, но никой не публикува ежедневно цената на подстригването, на кафето в заведението или на километъра в таксито. Хилядите малки доставчици на услуги на практика остават извън полезрението на контрола. Мерките удрят там, където е по-забележимо, а не там, където е по-необходимо.

Защо хората не вярват на статистиката

Всичко това обяснява и едно настроение, което социологията улавя категорично. Национално представително проучване, проведено през юли 2026 г. в рамките на нашия проект, показва, че мнозинството от българите не вярват на официалните данни за инфлацията, а тези, които им вярват, са малцинство.

Огромната част от хората оценяват поскъпването на стоките и услугите, които лично купуват, многократно над официално отчетените около 5%, а почти никой не смята, че цените са се повишили с по-малко от 10%. Тези оценки не бива да се четат като измерване на инфлацията, но показват нещо реално – пропастта между измереното и преживяното.

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Официалният индекс е средно аритметично на хиляди цени, в което евтиният телевизор компенсира скъпото кафе. Хората обаче не купуват телевизор всеки ден. Купуват кафе, хляб, обяд, плащат паркинг и фризьор. Точно тези плащания поскъпват най-силно и най-видимо. Към това се добавя паметта: анкетираните най-често посочват именно храните като най-поскъпнали. В момента храните поскъпват бавно, но през 2025 г. те поскъпваха с между 4,5% и 7,5% годишно, а хлябът – с около 20% след връщането на ДДС от 1 януари 2025 г. Хората помнят етикета, а не базовия период на индекса.

Недоверието към статистиката затова не е ирационално. То е резултат от това, че надбавката е концентрирана точно там, където хората плащат всеки ден. Общият индекс я размива, а портфейлът не.

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Изводът

Еврото не е причината за цялата инфлация – заплатите, задвижени от фискалната политика, и скъпите горива обясняват голяма част от нея. Но в услугите остава остатък, който разходите не покриват: около една трета от поскъпването при ресторантите и кафенетата, двуцифрено поскъпване при фризьорите и таксиметровите превози, ясен скок в месеца на смяната. Това е надбавката. Тя не е огромна в общия индекс, но е съсредоточена там, където всеки я усеща. Според опита на Хърватия таваните на цените на стоки не я спират – тя се прелива в услугите. Опитът на България показва, че глобите и прозрачността работят там, където цените и без това се следят. Ако контролните органи искат да намерят надбавката, трябва да погледнат там, където досега почти не гледат – в услугите.