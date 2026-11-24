Електрическа кола, която се самозарежда веднага щом бъде поставена на слънце: звучи почти твърде хубаво, за да е истина. След години на забавяне и финансови проблеми, американската компания Aptera най-накрая успя да произведе първата такава кола.

Американският производител на автомобили Aptera работи от години върху електрически автомобил, който черпи голяма част от енергията си директно от слънчевата светлина. В резултат на това можете да шофирате километри всеки ден, без да се налага да зареждате колата си.

Сега Aptera обяви, че първият автомобил за клиент е слязъл от производствената линия. Това е модел в матово черен цвят Noir. Щастливият собственик е Мартин Хартоно, един от първите инвеститори в компанията.

Голямото обещание на Aptera се крие в слънчевите панели, интегрирани в каросерията. Те позволяват зареждането на батерията, когато колата е паркирана навън. При идеални условия това би трябвало да осигурява достатъчно енергия за приблизително 64 километра пробег на ден. Тези, които не шофират много и редовно паркират колата на слънце, следователно едва ли биха се нуждаели от зарядна станция.

Че технологията действително работи, беше демонстрирано от независим тест, проведен от германсакта компания TUV. По време на три тестови дни в Калифорния, слънчевите панели доставяха между 4,23 и 4,75 киловатчаса към стандартната батерията, която ако се напълни с ток догоре, ще издържи над 640 км пробег.