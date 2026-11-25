Производителите на автомобили в момента са разкъсвани между две идеи. Едната избира табло с почти никакви физически бутони, докато другата прави крачка назад и дава на класическите копчета малко по-голяма роля.

Audi обаче патентова друга идея: да създаде табло, където обикновено контролирате всичко чрез централния екран, но което се мести и зад него са скрити класическите бутони.

Има фиксиран информационно-развлекателен екран, зад който е скрит ред бутони на малък панел. Този панел може да се обърне, така че да се намира под екрана и бутоните да могат да се използват. Може да се активира както чрез натискане на бутон, така и чрез гласова команда. Ако предпочитате да използвате само екрана, същите функции са поместени в цифрови бутони в долната част на екрана.

Audi вероятно намира за по-естетически приятно да може да запази бутоните скрити по подразбиране, но иска да предложи опцията за работа с физически бутони. Едно от предимствата на това може да бъде, че екранът не е нужно да е толкова голям.