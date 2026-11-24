Volkswagen планира драстични мерки за свиване на разходите, които включват замразяване на заплатите на служителите в Германия за следващите две години и увеличаване на работното време без допълнително заплащане. Тези намерения вече предизвикаха недоволство сред синдикатите, които предупреждават за стачни действия още от 1 януари.

Според плановете на ръководството компанията иска да премахне досегашната договорена 35-часова работна седмица. При необходимост служителите ще трябва да работят повече часове, но възнагражденията им ще останат непроменени. Освен това концернът възнамерява да замрази заплатите през 2027 и 2028 г.

Вътрешно писмо на компанията разкрива, че се предвижда и орязване на редица социални придобивки. Сред тях са премахването на специалните бонуси за служители с 25 или 35 години стаж в компанията, отпадането на платените 20-минутни почивки, както и премахването на почивните дни в навечерието на Коледа и Нова година.

Тези мерки са част от мащабна реорганизация. Volkswagen планира да съкрати общо 100 000 работни места в световен мащаб, а четири завода в Германия са изправени пред риск от затваряне през следващите години.