България е кандидат за нов мандат в ръководството на световния туризъм и подготвя домакинството на Световна конференция за култура и туризъм през юни 2027 г.

Министърът на туризма д-р Илин Димитров участва в 127-ата сесия на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Форумът беше открит от генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис и министъра на икономиката и туризма на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Мари. Тази вечер министър Димитров ще присъства и на прием на президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

България официално издигна кандидатурата си за нов мандат като член на Изпълнителния съвет за периода 2027–2031 г.

Това ни позволява да участваме пряко във вземането на решения и да поставяме свои приоритети в международния дневен ред, сред които подготовката на кадри за туризма, инвестициите и развитието на съвместни туристически маршрути. Участието в ръководството на UN Tourism съдейства български дестинации и проекти да получат по-голяма международна видимост.

България насърчава активното участие на младите хора в сектора на туризма и предлага сътрудничество с чуждестранни университети чрез създадената у нас Асоциация, която обединява 17-те български висши училища с програми по туризъм. За първи път страната ни води и инициатива на UN Tourism за по-тясно сътрудничество в Югоизточна Европа, насочена към съвместното развитие и популяризиране на дестинациите в региона.

През юни 2027 г. София и Казанлък ще приемат Световната конференция за култура и туризъм, подготвяна съвместно с UN Tourism под егидата на ЮНЕСКО. Очаква се глобалният форум да събере представители на туристическия сектор от цял свят. Това ще бъде първото съвместно събитие на генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис и генералния директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани. Домакинството ще даде на България възможност да представи пред международните участници Розовата долина и тракийското наследство, сред чиито най-значими обекти е Казанлъшката тракийска гробница, включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.