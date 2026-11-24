Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" състави 23 акта при проверки на автобуси за една седмица. Инспекторите провериха 83 автобуса, за констатирни нарушения са съставили актове на 8 фирми и на 15 шофьори. Издадени са и 3 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. Проверките са част от предприетите мерки за засилване на контролната дейност преди началото на зимния сезон, съобщават от министерството на транспорта.

При инспекциите на превозвачите са установени 3 случая на неизпълнение на маршрутно разписание и 2 нарушения, свързани с неспазване на изискванията за времето за управление и почивките на водачите. По 1 акт е съставен за недоказана в срок финансова стабилност, за допускане на превоз с водач без карта за квалификация и за непроведен инструктаж за правилното използване на тахограф.

По отношение на водачите са установени 3 опасни технически неизправности, за които са издадени и 3 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. В 3 случая автобусите са били без поставена табела с маршрута. 2 акта са съставени за непредставяне на маршрутно разписание и за невъведен символ на държавата в началото на пътуването. По 1 нарушение е установено за използване на карта за дигитален тахограф, издадена на друго лице, за непредставяне на застраховка „Гражданска отговорност", за превоз на правостоящи пътници по маршрут с дължина над 30 километра и за управление без карта за квалификация на водача.

С оглед наближаването на зимния сезон контролната дейност ще продължи с акцент върху техническата изправност на превозните средства и спазването на изискванията за безопасен превоз на пътници.