Всички договори и документи са изпратени на контролните органи

С реформа и в ДКК се намаляват 400 позиции и се спестяват 7,5 млн. евро

Държавата ще има 50% дял в новия завод за барут - министърът не казва кой е инвеститор

С 37% по-ниска издръжка и 42 колеги по-малко правим най-мащабната структурна реформа от 2014 г. насам. Преустановихме редица корупционни практики за непрозрачно възлагане на 262 млн. евро. Затваряме две публични предприятия - "Монтажи" и "Иганово", които са със силен корупционен риск.

Това обяви на брифинг министърът на икономиката Александър Пулев.

"Монтажи" е печално известно с непрозрачно възлагане и спорни разходи за строителство наа язовири. Още в началото на мандата ни спряме 35 млн. евро плащания за индексации. Спираме принципа на черната касичка на предишните управления. Всички договори и документи са изпратени на контролните органи, добави Пулев.

"Иганово" вече е в ликвидация. То беше създадено специално, за да се изгради чрез него съвместния завод на ВМЗ и немската "Райнметал" от предишното правителство на Росен Желязков. "225 млн. еро щяха да бъдат дадени без конкурс към 2 компании. Бордът получаваше 105 хил. евро без да правят нищо", припомни министър Пулев.

Отделно са спрени разходи от ДКК - над 500 хил. евро за "косене на асфалт през зимата" (поръчка за косене на трева на място, където такава не е имало - б.р.), 400 хил. евро за екзотични командировки и скъпи коли по време на криза, 1,5 млн. евро за консултантски и адвокатски услуги, при положение че министерството разполага със 100 квалифицирани юристи.

Прави се и цялостна реформа в ДКК - "Държавна консолидационна компания", под чиято шапка са 9 публични предприятия, сред които и "Монтажи". "Това означава, че има 9 екипа за човешки ресурси, правни, счетоводни, ИТ отдели, развитие и стратегия. Всички те се закриват и се обединяват в един център в ДКК. Така персоналът ще се съкрати със 70% и ще се спестят 3 млн. евро на година", обясни Пулев.

Освен това "Еко антрацит" и "Еко инженеринг" се обединяват в едно, тъй като имат сходни действия. Във всички държавни дружества се намалява числеността на надутите бордове от 5 на 3, както и заплатите им с 40%.

Така общо са съкратени 400 позиции, а 7,5 млн. евро са очакваните спестени разходи.

На въпрос относно решението на Министерския съвет от миналата седмица, с което се одобрява изграждането на нов завод за барут, Пулев отговори, че се спазват ангажименти за поверителност и не разкри кой ще е инвеститорът. Държавата ще има 50% акционерно участие, като в замяна ще апортира терени с отпаднала необходимост, без да дава пари от бюджета.

Паралелно ще се изгражда и завода за барут с "Райнметал", тъй като индустрията изпитва сериозен дефицит на тази суровина. Разговорите с немците са отлични, обмислят се различни локации.

"ЕК не ни диктува какво да правим, дискусиите са много конструктивни. Не съм чул за подобни санкции. Ако получим конструктивни коментари от опозицията, ще се вслушаме, за да подобрим бюджета, но без да се орязват социалните плащания, тъй като сме в криза", отговори Пулев на въпрос ще глоби ли Брюксел страната ни с 60 млн. евро заради високия бюджетен дефицит.

Пулев отново наблегна на това, че има 100% ръст на ПЧИ, 700 млн. евро инвестиции чрез БАИ с над 3500 нови работни места, 65% ръст на инвестициите по механизма за скрининг. В терени с отпаднала необходимост пък ще се изграждат иновационни хъбове за производства с висока добавена стойност с частни инвестиции. Имаме целева индустриална програма за инвестиции в съществуващи паркове за 131 млн. евро.

Министърът благодари на особения управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, че е успял да задържи социалната функция на "Лукойл" - най ниски цени на основните горива, в същото време да има нормална норма на възвращаемост и за първи път от години плаща данък 40 млн. евро.