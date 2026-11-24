Ваучерите над 102,26 евро ще се облагат със 7% данък, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. Квотата на ваучерите се увеличава до 200 евро. Депутатите решиха и т.нар. данък "уикенд" да бъде увеличен от 3 на 7 на сто, пише БНР.

По време на дискусията стана ясно, че данъкът няма как да отпадне заради европейското законодателство, а Константин Проданов от "Прогресивна България" коментира:

"Ако не може да отпадне, оттук нататък разликата, пак казвам, между 3 и 7% във финансово изражение е толкова малка, разделена на отделни фирми, че не мисля, че това представлява някакъв проблем от гледна точка, нито на финансово тегло за тях, нито ще е някакъв допълнителен инструмент за НАП.

Оценката за фискалния ефект от увеличаването на данъка, в който фирмени активи могат да се ползват за лични цели, е 6 милиона евро.

Опозицията остро критикува мярката. Мартин Димитров, "Демократична България" каза:

"Преди малко действително гласувахме за ваучерите, облагаме от 7%. Сега вдигате данък уикенд, следват други данъчни увеличения. И ви питам - наистина ли в една много деликатна ситуация, която международната конюнктура не е в наша полза и България се сравнява с други страни, смятате ли, че има смисъл да влошавате бизнес средата, като дори няма никакъв фискален ефект от тази работа".