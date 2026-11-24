Разходите растат много над препоръчаното, но Брюксел засега не иска пренаписване на бюджета за 2027 г.

ЕК се готви да предложи глоба за България до 0,02% от БВП заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план.

В есенния пакет на Европейския семестър София и Будапеща са единствените, за които комисията иска затягане на процедурата, определяйки неизпълнението като "особено сериозен случай".

Първо Съветът на ЕС трябва да установи, че България не е предприела ефективни действия. Решението се очаква на 11 декември, но още не е прието.

Сумата, която евентуално страната ни ще плаща, е 0,02% от БВП за годината. Според прогноза на Министерството на финансите от ноември 2026 г. БВП на България за 2026 г. се очаква да достигне малко над 130,4 млрд. евро, тоест глобата ще бъде около 26 млн. евро. Подобна е и прогнозата на ЕК, според която БВП на страната ни за т.г. се очаква да е 128,8 млрд. евро. При втория случая глобата ще е малко под 26 млн. евро.

Причината за острата реакция са разходите, които растат далеч над препоръчаното от ЕС. Според източник от Брюксел нетните разходи през 2026 г. ще нараснат с 10,7% при препоръчани 4,2%. Отклонението е 2,3% от БВП дори след отчитане на допустимата гъвкавост за отбрана.

Комисията прогнозира дефицит от 5% от БВП тази година, 4% догодина и ново увеличение до 4,8% през 2028 г. Дупката се разширява заради разходите за пенсии, публични заплати, общински инвестиции и субсидии.

Подобрението догодина разчита и на временния данък върху свръхпечалбите в определени сектори. Той осигурява половината от очаквания ефект на приходните мерки, но отпада през 2028 г.

"Не искаме от България да променя бюджета", поясниха от Брюксел. Затягането на процедурата е заради развитието през 2026 г., а мерките в проекта за 2027 г. се оценяват като помагащи за овладяването на свръхдефицита. Нетните разходи догодина се очаква да нараснат с 2,5% - под досегашния таван от 3,4%.

Това обаче компенсира само част от голямото отклонение през 2026 г. Очакваният дефицит остава над допустимите 3%, затова оценката за мерките не означава, че България вече изпълнява всички бюджетни изисквания.

Предстои нов коригиращ план от 2027 г. с ограничения за ръста на нетните разходи, който да свали дефицита под 3% от БВП. Крайната година още не е определена. ЕК ще провери изпълнението напролет, а следващата оценка в рамките на Европейския семестър е предвидена за началото на юни 2027 г.

"Средствата от ЕС не са замразени към този момент", подчертаха още източниците от Брюксел. Процедурата може да продължи месеци. "Ако България спазва новия коригиращ план, процедурата ще бъде прекратена, без да се стига до реално замразяване на средствата от ЕС".

Отделно България влиза в задълбочен преглед за икономически дисбаланси заради разходите за труд, изпреварващи производителността, слабия износ, поскъпването на жилищата и др. Това засега е проверка, а не заключение за прекомерни дисбаланси.

Унгария е в същата тежка категория по неспазване на бюджетните изисквания. Дефицитът ѝ се очаква да достигне 7,3% тази година и 5,2% догодина.

Гърция получава зелена светлина за проектобюджета си за 2027 г. ЕК прогнозира излишък от 0,9% от БВП тази година и 0,7% догодина.

Румъния остава в процедура за свръхдефицит, но засега без затягане. Дефицитът ѝ се очаква да спадне от 6% тази година до 5,8% догодина. Букурещ обаче е предупреден за риск от неспазване на разходните ограничения и последваща по-строга стъпка.