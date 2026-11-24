Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев депозира оставката си като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Това съобщи той пред БТА.

Кирил Вълчев е внесъл писменото си заявление до председателя на Народното събрание, а към него е приложил удостоверението за избора си за вицепрезидент, връчено му днес от ЦИК.

Поради избирането ми за вицепрезидент, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за БТА, заявявам, че желая мандатът ми като генерален директор на БТА да бъде прекратен предсрочно с решение на Народното събрание, пише в заявлението.

В заявлението Вълчев благодари за отличната съвместна работа с българските парламенти и единодушната подкрепа, която получава от народните представители за дейността му като генерален директор на БТА.

Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за БТА мандатът на генералния директор се прекратява предсрочно с решение на Народното събрание след постъпване на писмено заявление до председателя на парламента. След прекратяването на мандата заместник генералният директор изпълнява задълженията му до избора на нов генерален директор.

На 19 ноември Вълчев обяви пред парламентарната Комисия по културата и медиите, при обсъждането на проектобюджета за 2027 г., че ще подаде оставка като генерален директор на БТА. Той посочи, че до освобождаването си ще продължи да участва в подготовката на бюджета на агенцията, а след това заместник генералният директор Евгения Друмева ще поеме функциите му до избора на нов генерален директор.

С решение от 3 ноември ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани съответно за президент и вицепрезидент след балотажа на 1 ноември. Двойката получи 1 093 852 действителни гласа или 57,566% от вота.

На 3 септември Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за свой кандидат за вицепрезидент. Двамата се явиха на изборите като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет. При обявяването на кандидатурата си Вълчев заяви, че ще излезе в неплатен отпуск от БТА за времето на кампанията.

Кирил Вълчев е избран за генерален директор на БТА на 27 януари 2021 г. На 4 декември 2025 г. Народното събрание го преизбра за втори петгодишен мандат със 170 гласа „За“. Вълчев е юрист и дългогодишен водещ в Дарик радио. Между 1993 и 1995 г. е работил в редакция „Информация за чужбина“ на БТА, а като юрист е участвал в изготвянето на проекта на Закона за БТА.