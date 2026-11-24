Комисията за защита на потребителите предлага срокът за подмяна на уредите в топлоснабдени сгради с такива за дистанционно отчитане да се удължи с една година - до 1 януари 2028 г.

Към момента срокът в закона е до 1 януари 2027 г. Предложението засяга и вече монтираните индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода. Предложението на КЗП е депозирано пред Министерството на енергетиката и ресорната комисия в парламента, съобщават от пресцентъра на комисията.

От КЗП съобщават, че са постъпили многобройни жалби и сигнали от потребители, че за отделни жилища са им предложени дати за монтаж през март 2027 г. - след изтичането на сега действащия срок. Хората информират и за ограничени наличности на съвместими модели. При подмяна новото средство трябва да може да се отчита от системата, която обслужва сградата. Това ограничава избора, когато подходящият модел липсва или графикът за монтаж е запълнен.

Според публикуваните цени на дружества за дялово разпределение подмяната на 2 индивидуални водомера за топла вода и 4 индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Сумите могат да са и по-високи и зависят от вида на отоплителните инсталации и жилищата. Този еднократен разход идва в началото на зимата, когато сметките за отопление също са сериозен фактор в бюджетите на домакинствата, посочват от КЗП.

За част от домакинствата в София разходът се добавя към другите извънредни - за временно отопление и осигуряване на топла вода при продължителни прекъсвания на топлоснабдяването, което е проблем от месеци на хиляди домакинства в южните квартали на София.

Според КЗП допълнителната една година ще даде време на домакинствата да планират разхода си, а на дружествата: да организират доставките и монтажа. В мотивите си КЗП посочва също и нуждата от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.