Киберпрестъпниците използват агресивни кампании за кражба на лични данни и банкови карти

Голямата заплаха са клонираните сайтове. Разликата между истинския и фалшивия е само в едно тире

Ако има един ден в годината, в който получаваш хиляди оферти да си купиш нещо без пари, то това е Черния петък. В последния работен ден на последната седмица от ноември напрежението у теб расте всеки час, защото таймерът на екрана ти напомня, че имаш броени минути да се възползваш от промоцията. Не спираш да трупаш продукти с до 95% намаление в количката си, но...

Ти наистина ще запомниш този ден като черен, но не с изгодната сделка на живота ти, а със 100-процентово предаване на личните ти данни при фишинг атака. Разбира се, всичко е изпипано до последния детайл и човек с лекота скача в капана.

И така с ресурса на изкуствения интелект Черния петък се превръща в най-опасния откъм измами ден в годината.

Затова и в навечерието на 27 ноември ГДБОП, МВР и КЗП предупреждават за засилен риск от киберпрестъпления и използването на агресивни кампании за събиране на лична информация и данни от банкови карти.

Един на всеки 11 домейна (адреси на сайтове), създадени по повод Черен петък, е заплаха за сигурността на потребителите. До това заключение стигат изследователите от международната компания за киберсигурност "Чек Пойнт". Повечето от тях съдържат копирана информация от сайтовете на големи онлайн търговци, като най-наглите директно използват разпознаваемите им имена като "Алиекспрес" или "Амазон".

И ако преди за технологията зад копирането на сайтове беше необходим стабилен опит на специалист или достъп до даркнет, днес е предостатъчно някой да разполага с достъп до изкуствен интелект. Злонамереният потребител само прави скрийншот на желания от него обект за клонинг, след което ИИ му връща почти идентично копие. Това обаче е само фасадата на сайта. Той действително изглежда като истински, но логиката зад него не е реализирана.

Бутоните на страниците не водят до нищо повече, а да си поръчаш стока или услуга е практически невъзможно. Тук идва уловката, която опира най-вече до базови компютърни умения. За да работи правилно новият фалшив сайт, той трябва да съхранява копираната информация на сървър. Затова измамниците купуват хостинг и регистрират домейн, така че базата данни на сайта да бъде съхранявана онлайн. Това е напълно легална процедура, след която следва писането на компютърен код или оборудването му с вече готов такъв от незаконни сайтове.

Изкуственият интелект не може да свърши цялата работа, но пък спестява много време, което води и до по-голям ръст на измамите.

Освен това го прави и с минимален брой грешки. Езиковите модели генерират съдържание на разбираем книжовен български, което пречи на обикновения потребител да усети уловката.

Британската компания "Дарктрейс" отчита, че през двете седмици преди Черния петък през 2025 г. има 620% ръст на фишинг съобщенията по темата. Миналата година българска модна къща беше една от жертвите на измамата, а тази година темата отново вълнува потребители в социалните мрежи.

"Предлагат 90% намаления! - пише жена под публикация в група за засечени онлайн измами. - Внимавайте при плащане с карта: ако попаднете на сайт с оферти до 80% отстъпка без опция за наложен платеж или със съмнителен адрес, не въвеждайте данните на банковата си карта."

Разликата между истинския и фалшивия сайт е само в едно тире при изписването на името. Затова служителите от ГДБОП предупреждават гражданите да проверяват адресите на сайтовете и да не попадат в капана на бързото приключване на покупка, без да бъдат сигурни. Особено ако обещават намаления от 85 или 90%.

Най-лесният начин да се предпазим от фишинг атака е да пазаруваме с виртуална карта с лимит.

Фалшиви предложения дори и с по-малка отстъпка обаче продължават да заливат интернет. Отстъпка от 72% също може да вкара човек в списъка с измамени, когато офертата важи само днес, а всъщност е постоянна.

На пръв поглед сайтът не показва абсолютно никаква индикация за измама: предлага само наложен платеж, доставя до офис на куриерска фирма, но за сметка на това никъде не се посочва дали цената на продукта всъщност е най-намалена днес, а това освен подвеждащо се оказва и незаконно.

Психологическият натиск често се засилва и от таймери с обратно броене и предупреждения за "последна бройка", за да се накарат купувачите да действат прибързано, без да проверят адреса на сайта. Комисията за защита на потребителите по-рано този месец напомни, че при всяко намаление търговецът е длъжен да посочи най-ниската цена през последните 30 дни преди промоцията. За да има прозрачност на рекламната кампания, процентът на промоцията трябва да е спрямо тази цена, а не спрямо изкуствено завишена каталожна цена.

Търговският трик се прилага и отвъд промоционалния ноемврийски период.

"Купих си сушилник за чинии за 12 евро преди 2-3 месеца, а сега ми излезе реклама, че е намален за Черен петък от 28 на 14 евро", коментира още един потребител във фейсбук.

Домакинските принадлежности традиционно не са сред предпочитаните от измамниците примамки. Скъпите почивки в чужбина обаче определено са по-близо до целта им. Полицията в Лондон очаква, че над 500 милиона паунда ще бъдат похарчени по време на тазгодишния Черен петък. Само преди 2 години британците са подарили над 11 млн. паунда на фалшиви туроператори.

Крупното число създава и един нов механизъм от страна на известна верига банки на острова. Те улесняват пазаруването на своите служители, като предоставят проверка за измама с ИИ. Технологията за удостоверяване на клонинга използва ИИ, но по позитивен начин. Когато потребителят прикачи снимка на съмнителна реклама или линк към сайт, функционалността на банката анализира подаденото съдържание.

Само след 30 секунди излиза готовият отговор, който казва дали има или по-скоро няма повод за притеснение в случая. Въпреки това сайтът на банката съветва да не се качват за проверка материали с изписани адрес, имена или банкови данни.

За съжаление, в България все още не е въведен подобен метод за разкриване на измама под 30 секунди. Въпреки това властите съветват, когато става дума за закупуване на билети за пътувания или цели почивки, да се следи за спазването на изискванията в официалните регистри. Туроператорът задължително трябва да е вписан в Националния туристически регистър на Министерството на туризма, както и да притежава застраховка "Отговорност на туроператора", която да покрива възможните рискове. С името на фирмата тази информация може лесно да бъде проверена в регистъра.

Съветите към потребителите остават едни и същи, без значение от това как ще платят или в коя географска ширина се намират. Но употребата на ИИ в реклами и в клониране на сайтове неизбежно затруднява разпознаването на измама с просто око. Това е естествен за човека рефлекс.

Изследователи като Кахнеман и Тверски още през 70-те години на XX век доказват, че загубата физически причинява два пъти по-голяма болка на човека от равната на нея печалба. Въпреки това пронизващата болка от източване на кредитна карта или пробив в адреса на дома ни би била в пъти по-голяма от загубата на добра оферта в този ден.

Така че внимавайте в петък, да не стане наистина черен...

Клонираните с ИИ сайтове не спират да се умножават благодарение на развитието на технологията. СНИМКИ:ГЕТИ

Как да избегнем измама?

Попадането в капан на фалшив или некоректен търговец е предотвратимо, ако направим собствена проверка за коректността на сайта. Тя винаги е по-правилна, ако влезем в сайта през търсачка, а не през реклама в социалните мрежи. Вижте дали е изписана най-ниската цена за последните 30 дни. Обикновено недостоверните сайтове избягват това изискване и ограничават метода на плащане - само с карта.

Допълнителна защита за вас е, ако се разплатите с виртуална карта с лимит - така ще ограничите възможните финансови щети. Измамниците няма да получат достъп до цялата ви спестовна сметка или картата, по която си получавате заплата.

Дори когато търговецът е истински, а закупеният продукт не отговаря на очакванията, всеки потребител може да се възползва от правата си. При онлайн покупка от търговец в ЕС е възможно закупената стока да бъде върната в 14-дневен срок,без задължителна причина. Гаранцията важи 2 години, включително и за намалени стоки. Ако някой онлайн търговец наруши тези права, всеки има абсолютното право да се обърне до КЗП. При съмнения за фишинг атака може да се подаде сигнал до обслужващата банка или ГДБОП.