"За четвърти или пети път даваме пари, за да анализират "Топлофикация". По такива чувствителни теми решаваме да прехвърлим анализа на Световната банка. Българските управленци знаят много добре какво е състоянието, очакват да ни кажат нещо, за което политиците да кажат: ето, нямаме избор. Подготвя се политическият картоф, за да се прехвърли вината".

Това коментира в предаването "Лице в лице" по bTV Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията за казуса с „Топлофикация София" и високите цени та горивата.

Проблемът се състоял от два елемента - желанието политически цената на топлото в София да е ниска, докато в същото време не може да контролираме цената на газа. През април представихме доклад, който показва висока административна корупция в България. Това, което виждаме с ТЕЛК-овете, с инвалидните места за паркиране, с кмета на Варна - всичко това не е изчезнало, каза още експертът.

Нямало оптимистична теория за контрол на цените. "Президентът Тръмп не може да ги контролира. Това, което може да бъде направено, е да бъде ефективно, да е ясно на гражданите, че получават най-доброто", каза още Руслан Стефанов.