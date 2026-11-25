Общо 5 критерия трябва да гледа Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), за да определи дали една цена е прекомерна и следователно доставчикът може да бъде глобен с до 10% от оборота му. Те са описани в проект на методика, която икономическото министерство пусна за обществено обсъждане.

При последната промяна на Закона за защита на конкуренцията през юни бе въведено понятието “прекомерни цени” от предприятия с монополно, господстващо или съвместно господстващо положение на пазара. Ако КЗК установи такива цени, може да глоби предприятието с до 10% от оборота му, но преди това трябва да направи анализ за всяка конкретна стока или услуга.

Първият критерий е да се сравни цената с тази на конкуренцията, а вторият е географски - дали същото предприятие не предлага същата стока или услуга на по-ниска цена другаде. КЗК трябва да направи и историческо сравнение на цената, да сравни дали тя е пропорционална на икономическата си стойност, а петият критерий е да се направи допълнително сравнение в зависимост от спецификата на стоката.

Към анализа на КЗК има и множество други изисквания, но ако решението на комисията за обявяване на една цена за прекомерна влезе в сила, фирмата може да бъде глобена с до 10% от оборота ѝ за предходната година. Глобата обаче може да се преразгледа и да се намали с между 10 и 30% от стойността, ако фирмата предложи ангажимент да коригира ценовото си поведение.

Такива анализи за прекомерни цени КЗК не може да прави обаче за монополни фирми, които продават по цени, определяни от държавен орган по силата на закон, например тока, парното, водата.