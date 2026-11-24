Агенти с изкуствен интелект дебнат в телефона ви, изсмукват съобщенията, снимките и имейлите ви, нарушавайки поверителността, което „кара разкритията на Едуард Сноудън да изглеждат като шега". Това предупреждават защитници на поверителността, пише "Политико".

Приложението за съобщения Signal, което пази поверителността, започна да блокира екранни снимки по подразбиране, в опит да попречи на агентите с изкуствен интелект да четат екраните на хората и да събират потенциално чувствителни данни.

Създателите на приложението, което е считано за "златния стандарт за конфиденциалност" в индустрията заради криптираните си съобщения, предупреждават, че Гугъл, Епъл и Майкрософт интегрират анонимни агенти на дълбоко в своите операционни системи, което им позволява да заобиколят защитните мерки за поверителност в отделни приложения.

„Възможността милиарди устройства постоянно да шпионират потребителите си прави разкритията на Едуард Сноудън да изглеждат като шега", заяви пред "Политико" Удбав Тивари, ръководител на отдела за стратегия и глобални дела в Signal, визирайки разкритията от 2013 г. за масово наблюдение от страна на правителството на САЩ.

Той предупреди, че правителствата със склонност към наблюдение биха могли да поискат от технологични фирми достъп до данни, събрани от агенти с изкуствен интелект, като по този начин да се избегне необходимостта от разбиване на цялостно криптиране или инсталиране на зловреден софтуер на нечие устройство.

От Епъл, Гугъл и Майкрософт отказаха да коментират тези твърдения.

„Вероятно най-чувствителното устройство в целия ви живот, е телефонът ви. Ако бъде откраднат, човекът, който го е взел, няма да има достъп до целия ви живот. Като вкарваме агенти с AI на устройствата, премахваме всички тези предпазни мерки", коментира Гъс Хосеин, изпълнителен директор на неправителствената организация за защита на личните данни Privacy International.

Signal настоява производителите на операционни системи да предоставят инструменти, чрез които приложенията да се откажат от достъп и обработката на данни, свързани с изкуствен интелект. Агенти с изкуствен интелект на ниво операционна система вече са стартирали в много страни по света, но внедряването им е по-бавно в ЕС.

Гигантът в социалните медии Meta също така пуска свой собствен AI агент, Muse, който от вторник вече работи във Великобритания. Цифровите регулатори вече предупредиха миналия месец, че продуктите с изкуствен интелект могат да увеличат и ускорят рисковете за потребителите.

От Meta заявиха, че новият AI агент на компанията е частен, безопасен и сигурен по дизайн. Освен това е ангажиран конструктивно с регулаторните органи, категорични са оттам.

Освен най-рисковите ситуации, съществуват опасения, че агентите с изкуствен интелект биха могли да събират данни, за да ги използват повторно за неща като обучение за използване на изкуствен интелект или целенасочена реклама.