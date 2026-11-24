Облекченията за деца през 2027 г. ще са от 700 до 2100 евро

Без глоба за домашна ракия до 30 л в обществени заведения

Еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата за 2027 г. одобри на второ четене парламентарната бюджетна комисия. Той ще се начислява върху частта от данъчната печалба, която надхвърля с повече от 20% средната за съответната компания през 2020-2025 г. Очакваните приходи са 800 млн. евро. Данъкът обхваща банки, застрахователи, телекоми, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Сред търговците на храни ще го плащат тези, които продават на дребно и имат поне 25 млн. евро нетни приходи от продажби за 2026 г.

С промени в останалите данъчни закони бе решено месечният лимит за ваучери за храна да се вдигне на 200 евро на служител. 102,26 евро остават необлагаеми, а върху сумата над тях данъкът ще е 7%.

От 3 на 7% се увеличава

и данък “уикенд”

за личното ползване на фирмени активи, например служебен автомобил или лаптоп. Фирмите ще могат да пренасят загуби до 10 години вместо досегашните 5, но за една година ще приспадат до 70% от данъчната си печалба.

За родителите данъчното облекчение догодина е до 500 евро за едно дете, до 1000 евро за две и до 1500 евро за три и повече. За дете с увреждане данъчната основа ще се намалява с 12 000 евро. Отделно семействата ще могат да приспадат разходи за детско развитие, включително за спорт, изкуства, логопед и кинезитерапия. Таванът е 2000 евро за едно дете, 4000 за две и 6000 за три и повече.

Депутатите приеха ползването на новата данъчна отстъпка за частни уроци, занимания по изкуства, здравна помощ и др., да се ползва чрез описване на счетоводните документи в специална декларация. Ще се описват номерата на документите, а също и БУЛСТАТ на получателя, така че при необходимост НАП да може да прави необходимите проверки. Самите документи обаче няма да се прилагат към данъчната декларация.

Близо час бе отделен на дебати за промени в режима за домашната ракия. Обсъдени бяха предложения заведенията да допускат внасянето на домашен алкохол при сватби и семейни тържества, затворени за посетители, които също не бяха приети. В крайна сметка

бе разрешено само

държане на до 30 литра

домашна ракия

Предлагането и продажбата остават забранени. Заради нова серия възражения бе решено текстът да бъде прецизиран преди влизането му в пленарна зала. Глобата остава - 1000 евро при първо нарушение и 2000 евро при повторно.

Бюджетната комисия одобри въвеждането на акциз от 500 до 6000 евро за леки автомобили с двигател с вътрешно горене и мощност над 340 конски сили от 1 януари 2027 г. Налогът важи за нови и употребявани коли. Плаща се еднократно при първа регистрация в България. Вече регистрираните не се облагат, но при продажба ще се дължи акциз, ако не е платен.

Данъчните оценки за имотите ще се вдигат на три стъпки

- с 30% през 2027 г., с още 35% през 2028 г. и с нови 35% през 2029 г. Тази промяна се отнася за всички недвижими имоти. Министерството на финансите обмисля в началото на следващата година да направи подробен анализ, който да доведе до ревизия на всички данъчни облекчения в законодателството.