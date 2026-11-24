Очакваме от държавническо поведение при приемането и изпълнението на Бюджет 2027, за да може порочните практики, водещи до европейски санкции, да останат окончателно в миналото, призовават от финансовото министерство

Днешната оценка на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Есенния пакет по Европейския семестър, която отчита значително несъответствие с препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г., е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили.

Това се казва в позиция на финансовото министерство по повод оценката на ЕК за бюджета и състоянието на публичните финанси.



Истината за причините, довели страната до тази ситуация, не може да бъде подмината с мълчание:

• Манипулациите и изкривената изходна база: В основата на настоящите фискални дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата, както и изкуствено коригираният дефицит за 2025 г., който беше потвърден от Евростат. Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление.

• Политическата блокада и закъснелият бюджет: Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли – едва преди пет месеца – страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година.

Въпреки тежкото наследство, правителството предприе решителни действия за оздравяване на публичните финанси. С предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор „Държавно управление" ще намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

Добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен. В доклада си Брюксел изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране.

Важно е да уточним, че подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове. Правителството ще продължи да възстановява финансовата стабилност на държавата, като стриктно защитава основните социални ангажименти, подкрепата за уязвимите групи и предвидимостта за гражданите и публичните услуги.

Сега отговорността е в Народното събрание – очакваме от всички политически партии държавническо поведение при приемането и изпълнението на Бюджет 2027, за да може порочните практики, водещи до европейски санкции, да останат окончателно в миналото.