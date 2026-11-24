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Изпълнителният директор на "КЦМ АД" инж. Иван Добрев е носителят на наградата "Мистър Икономика за 2026 г." Отличието „Мисис Икономика" 2024 спечели инж. д-р Румяна Вълканов, изпълнителен директор на "Енерджи МТ ЕАД", съобщи economic.bg.

Голямата награда „Мистър Икономика" връчи президентът на Република България г-жа Илияна Йотова, а „Мисис Икономика" връчи Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Тържествената церемония по обявяването на победителите в конкурса, организиран от списание „Икономика" и най-голямата работодателска организация - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), се проведе в „София Тех Парк" на 24 ноември 2026 г.

Вече 36 години „Мистър и Мисис Икономика" отличава български предприемачи и мениджъри, допринесли за развитието на българската икономика. Символ на конкурса е статуетката „Рибарят и златната рибка" на маестро Ставри Калинов.

И тази година номинациите за конкурса се подаваха до Управителния съвет на КРИБ, чиито членове определиха победителите. Работодателската организация вече 10 години е партньор на сп. „Икономика" като съорганизатор на конкурса.

В категория „Пазарна експанзия" наградата отиде при Иван Папазов, изпълнителен директор на "ВП Брандс Интернешънъл АД". Отличието връчи д-р инж. Боряна Манолова, управител на Siemens и зам.-председател на КРИБ.

КРИБ и списание „Икономика" отличиха със специална награда "Световен пробив в технологиите" "Сентека Комерс". Компанията бе избрана през 2025 г. за официален технологичен доставчик на платформата Ballon D'Or, позната в България като "Златната топка" - едно от най-престижните отличия в световния футбол. Призът връчи Боян Томов, собственик и управител на Бранд Медия България. От името на "Сентека Комерс" наградата получи Чавдар Платиканов, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Digital ID.

Победител в категория „Инвестиции и растеж" е Иван Панчов, основател и управител на "Медина Мед ООД". Наградата връчи Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите на Република България.

Изпълнителният директор на „Сънотех ЕООД" Калоян Величков бе отличен с награда в категория „Устойчиво развитие". Отличието получи Димитър Димитров, директор "Устойчивост" в "Сънотех". То бе връчено от доц. д-р Светослав Ценов, изпълнителен директор на Астелас за България, Унгария, Румъния и Гърция.

Наградата в категория "Стратегически иновации" отиде при изпълнителния директор на "САП Лабс България ЕООД" Радослав Николов.Наградата връчи Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика на Република България.

Победител в категория "Индустриално лидерство" е Владимир Доков, главен изпълнителен директор на "Евро Геймс Технолоджи ЕООД" (EGT). Призът бе връчен от Калин Пешов, председател на Управителния съвет на Главболгарстрой Холдинг.