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България и Киргизстан обсъдиха възможността за откриване на пряка въздушна линия между двете държави по време на среща между заместник-министъра на икономиката и търговията на Киргизстан Медербек Туманов и българския посланик в Бишкек Георги Воденски, съобщи агенция КАБАР.

Разговорите са обхванали разширяването на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество, увеличаването на стокообмена и развитието на туризма, енергетиката и хранителната промишленост, посочи БТА.

Българската страна е подчертала опита си в преработката на селскостопанска продукция, а двете държави са изразили интерес към обмен на опит в развитието на туристическата инфраструктура и курортите.

България е предложила и провеждането на тематични онлайн срещи между експерти и представители на институциите за определяне на конкретни области за сътрудничество.

След срещата двете страни са заявили готовност за задълбочаване на икономическите връзки и развитие на съвместни инициативи.