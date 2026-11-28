Захари Радев превръща семейна история в марка за къмпинг и планина, съчетаваща функционален дизайн, качествени материали и българско производство

Историята на Разгар започва през 70-те години на миналия век с едно обикновено метално чекмедже. Тогава Стефан Гъдев, прадядото на Захари Радев, решава да си направи малко преносимо барбекю за вилата. Използвайки старо метално чекмедже, подръчни материали и собствените си умения, той изработва на ръка компактно съоръжение, с което може да приготвя храна и да пали безопасен огън, който да може да премества из двора дори и когато гори. Това е лично решение на конкретна нужда, а не замислен за продажба продукт.

Десетилетия по-късно Захари Радев се завръща в България след образование в Англия и професионален опит в Германия и Китай. При посещение на семейната вила с тогавашната си приятелка, а днес майка на децата му, той отново открива старото барбекю. Макар вече силно амортизирано, то запазва оригиналната си идея.

Захари разпознава потенциала на простата конструкция благодарение на опита си в индустриалния дизайн и разработването на продукти. Партньорката му също вижда потенциал в идеята и го насърчава да превърне конструкцията в съвременен, функционален и качествен продукт.

Така семейната история дава началото на марката Разгар. Скоро след първите продажби пазарите в Америка, Япония и Германия се превръщат във важен двигател за развитието ѝ и разширяването на продуктовата гама.

Един продукт, който поставя началото на всичко

В основата на Разгар стои оригиналното огнище-грил - компактно и преносимо съчетание на барбекю и открит огън. Характерният коминен ефект осигурява бързо разпалване и ефективно горене с малко количество горивен материал, а вермикулитните плочи акумулират и отдават равномерно топлината.

Важна особеност е безопасността. Огънят остава в компактна и контролирана конструкция, вместо да се пали директно върху земята. Разгар може да бъде преместен дори когато е запален, а при необходимост огънят се загасява бързо. Така се осигурява по-добър контрол и по-отговорно използване на откритите пространства. Тази характеристика се цени високо на чуждите пазари.

През 2026 г. марката представя новото поколение на продукта - Разгар 2.0. Запазена е оригиналната идея, но са подобрени конструкцията, въздушният поток и функционалността. Моделът е изработен изцяло от неръждаема стомана и предлага допълнителни аксесоари.

Разгар 2.0 продължава да бъде проектиран и произвеждан в България, в сътрудничество с малки фирми, работилници и местни майстори. Подкрепата за българското производство остава основна част от философията на марката.

От огнището към цялостна екипировка за приключения

Първата стъпка към разширяване на продуктовата гама е Разгар Кафеварка (Coffee Dripper) - компактна туристическа кафеварка от типа V60. Тя е изцяло разработена, измислена, създадена и произведена в България.

Изработена е от неръждаема стомана и се състои от пет плоски части, които се сглобяват без крепежни елементи. В сгънато състояние е дебела едва 4 мм и тежи 156 грама. Освен за приготвяне на кафе, обърната наопаки, може да се използва като поставка за съдове над огъня - функция, напомняща традиционната българска перустия. Днес тя е най-продаваният продукт на Разгар в световен мащаб.

Следват термоси, бутилки, чаши и съдове за храна за къмпинг, пътуване и ежедневна употреба. Сред тях е Шише чаша 2в1, което съчетава термо бутилка с вместимост 650 мл и отделяща се чаша от 500 мл. Изработено е от двустенна неръждаема стомана 304 и позволява двама души да споделят напитката си, без да носят допълнителен съд.

Облекло и аксесоари, вдъхновени от планината

Разгар развива и собствена линия облекло и текстилни аксесоари за хората, които прекарват време сред природата и в движение. Гамата включва тениски, туристически панталони, полари, якета, шапки, ръкавици и изделия от мериносова вълна.

Специално място заемат тениските с топографските карти на Пирин и Рила, създадени по реални GPS данни. Изработени са от 100% памук, като целият процес - от разработването на кройката до ушиването и ситопечата - се осъществява в Пловдив с местни специалисти.

Марката пренася българските планини и в интериора чрез серия миниатюрни скулптури, създадени в сътрудничество с български творци, сред които скулпторите Георги Тодоров и Милан Стефанов. Един от моделите е скулптурата Рила - връх Мусала, отлята в бронз по триизмерен модел, създаден въз основа на реални сателитни изображения. Този модел се съзадава изцяло на ръка в ателие в София

Български разработки и дълготрайни продукти

Независимо дали става дума за огнище, туристически аксесоар или облекло, в основата на Разгар стои една философия - ясна функция, качествени материали и изчистен дизайн, който не следва краткотрайни тенденции.

Марката работи с малки български работилници и майстори, като залага на местното производство, естествените материали и екологично съобразните покрития, когато това е възможно. Основните продукти са проектирани и произведени в България, а за други изделия се използват партньори в Европейския съюз.

От първото метално чекмедже до днешната гама от огнища, екипировка и облекло посоката остава същата - по-малко излишно, повече функционалност и повече време навън.

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