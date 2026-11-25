Световната икономика е загубила около 7 милиарда долара от срива

Компанията ще използва и агенти с изкуствен интелект при превенцията на подобни проблеми

Microsoft обяви вътрешна тревога от най-висока степен – „Код червено" (Code Red), след безпрецедентния срив на основните си услуги на 12 и 13 ноември. Технологичният гигант предприема спешни мерки, за да предотврати повторение на инцидента, който засегна повечето потребители на компанията и се превърна в най-мащабното прекъсване на услугите в историята ѝ.

Според доклада на компанията, цитиран от Fox News, след инцидента сривът е засегнал „повечето" от потребителите на компанията. Общият им брой се оценява на между 420 и 450 милиона души според финансовите разкрития на технологичния гигант.

„Код червено" означава, че това е работата с най-висок приоритет за нашия екип", пише президентът на подразделението M365 Core Джейсън Хендерсън в имейл до служителите в петък, с който агенция Ройтерс се е запознала. По думите му инцидентът е оказал най-сериозно въздействие върху клиентите в цялата история на Microsoft.

Компанията обяснява срива с дефект в операционната система Windows, свързан със способността ѝ да поема голямо натоварване. Проблемът е довел до прекъсване на работата на голяма част от основните услуги на Microsoft, включително Outlook и Teams.

„За съжаление, цялата работа, която сме свършили през годините, не беше достатъчна, за да ни предпази в четвъртък", признава Хендерсън в съобщението си до служителите.

Мащабът на кризата личи и от комуникацията вътре в компанията. По време на опитите за установяване на причината и отстраняване на проблема служителите на Microsoft са разменили над 11 000 съобщения, съобщи корпоративният вицепрезидент на компанията Аманда Силвър в служебна бележка в понеделник.

Тя представи и подробности за спешната програма „Код червено", която ще бъде организирана в пет основни направления. Сред тях са ограничаване на натоварването на системите, разделяне на интернет трафика по географски региони и въвеждане на по-бързи механизми за възстановяване на услугите.

Microsoft си поставя и конкретна цел при евентуален нов срив от подобен мащаб – достъпът на потребителите до услугите да бъде възстановяван в рамките на един час. Компанията възнамерява да използва и агенти с изкуствен интелект, които да подпомагат по-бързото откриване и диагностициране на технически проблеми.

Последствията от прекъсването обаче не се ограничават само до потребителите на Microsoft. Според оценка на Anderson Economic Group загубите за световната икономика от пропусната производителност възлизат на около 7 милиарда долара.

Освен проблемите с надеждността на системите Хендерсън посочва и сериозно забавяне при разпространението на спешни актуализации. В друго съобщение до служителите той разкрива, че неотложна корекция за водещия пакет от услуги M365 е отнела твърде много време, за да достигне до всички потребители по света.

„При отделен скорошен инцидент спешна корекция в работеща среда отне пет до шест дни, докато бъде разпространена навсякъде по света. При най-неотложните проблеми със сигурността трябва да преминаваме от откриването им до безопасното им глобално внедряване в рамките на един час. Очевидно все още не сме постигнали това", пише той.

Сривът на Microsoft показа колко силно световната икономика и институциите зависят от услугите на една технологична компания. Прекъсването остави милиони потребители в 74 държави без достъп до Outlook, Teams и Copilot за около 37 часа. Последствията засегнаха болници, полиция, съдилища, банки и транспортни компании. Във Великобритания бяха затруднени работата на медицинския персонал и обработката на електронни рецепти, а полицейски системи за подаване на сигнали и обработка на досиета също спряха да функционират нормално.

Проблеми бяха регистрирани още в Япония, Сингапур, Австралия, Гърция и Норвегия. Някои компании в Тайван и Япония дори се върнаха към използването на факс за сключване на сделки, а в Сингапур служителите преминаха към телефонни разговори и WhatsApp. Затруднения имаше и при авиокомпании, корабни компании и финансови институции. Според оценки на анализатори застрахованите загуби от прекъсването може да достигнат между 300 и 500 милиона долара.

Microsoft обясни тогава проблема с технически затруднения в сървърите, възникнали след промяна в мрежовата конфигурация за увеличаване на капацитета. Компанията не откри данни за кибератака. Инцидентът засегна и други технологични компании, сред които OpenAI и Anthropic, които също използват инструменти на Microsoft. Това показа как повреда при един доставчик може да се разпространи по цялата технологична екосистема.

Случаят не беше първият подобен инцидент за компанията. Microsoft регистрира прекъсвания и през януари 2023 г. и януари 2024 г., а през октомври 2025 г. проблем с облачната инфраструктура Azure засегна редица компании и услуги. Повтарящите се сривове поставиха въпроса за необходимостта от резервни системи и алтернативни канали за комуникация, така че работата на цели институции и бизнеси да не зависи от един-единствен технологичен доставчик.

Сега с обявяването на „Код червено" компанията на практика признава, че досегашните ѝ механизми за защита и възстановяване не са били достатъчни при криза с подобен мащаб. Сега приоритетът е не само да бъдат отстранени установените слабости, но и да се съкрати драстично времето за реакция при бъдещи прекъсвания.