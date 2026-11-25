Компанията получи отличието „Пазарна експанзия“ в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“

VP Brands International получи наградата „Пазарна експанзия“ в тазгодишното издание на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“. Отличието е признание за последователното развитие на компанията на международните пазари, устойчивия ръст на износа и затвърждаването на лидерските ѝ позиции в България, посочиха организаторите от КРИБ.

Днес VP Brands International продава продукцията си на над 40 международни пазара и поддържа двуцифрен ръст на експорта. Компанията е лидер в основните си категории на българския пазар вече три десетилетия, като паралелно с това продължава да разширява международното си присъствие и да развива портфолиото си от продукти и марки.

„Пазарната експанзия не се случва с едно решение и не е резултат от усилията на един човек. Тя изисква постоянство, смелост да поемаш рискове и най-вече добър екип, на който можеш да разчиташ. Това са резултати, които постигаме в силно конкурентна среда и зад които стоят много работа, характер и немалко трудни решения“, коментира Иван Папазов, изпълнителен директор на VP Brands International при получаването на приза.

Той подчерта, че международното присъствие само по себе си не е достатъчно, ако не е подкрепено от способността на компанията да печели и поддържа доверието на своите партньори и потребители. „Приемам наградата като признание за свършеното, но нямаме намерение да се задоволяваме с постигнатото. Пред нас има още много пазари и възможности, които искаме да покорим“, допълни Иван Папазов.

С близо 30-годишна история VP Brands International е сред водещите български производители на вина и високоалкохолни напитки. Компанията управлява близо 20 000 дка лозови масиви и развива портфолио от утвърдени български и международни марки. Тази година тя инвестира в ново оборудване в двете си изби и днес те са на най-високо технологично ниво. Две от ключовите й марки за експорт - водка FLIRT и уиски Black Ram спечелиха три медала от престижното международно издание The Spirit Business.