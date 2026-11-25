Китайският гигант BYD потвърди, че е започнал преговори с INEOS Automotive за придобиване на производственото им съоръжение в Хамбах, Франция. Предложената сделка все още е предмет на консултации със съответните работнически съвети. Целта е там да се произвеждат коли по вкуса на европейците.

"Нашият ангажимент към Европа е дългосрочен. Предложената инвестиция в Хамбах отразява нашето доверие във Франция и амбицията ни да продължим да растем в Европа. Искаме да предложим на европейските потребители избор от превозни средства, произведени във Франция, като доближим до тях нашите технологии и иновации в областта на електрическата мобилност. Чрез този проект ние сме решени да поддържаме производството, да подкрепяме местните работни места и да създаваме нови възможности за работниците и доставчиците в региона. Производството близо до нашите клиенти е част от нашата стратегия за укрепване на лидерството ни в областта на електрическата мобилност и допринасяне за растежа на европейската автомобилна индустрия", каза Стела Ли, изпълнителен вицепрезидент на BYD.

В допълнение към фабриката, която построи в Унгария (пробното производство вече е започнало), китайският производител BYD планира още по-голямо разширяване на производството. Мисли се за фабрика и в Турция.

INEOS Automotive произвежда SUV-а Ineos Grenadier и пикапа Quartermaster в споменатата фабрика.

Завидът в Хамбах преди е била собственост на Mercedes и там са се сглобявали модели Smart.