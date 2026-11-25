Цените на петрола се понижиха с над 1% в азиатската търговия, заличавайки част от ръста през предходния ден. Очакванията за излишък на пазара през 2027 г. надделяха над опасенията от прекъсване на доставките от Близкия изток, съобщи Ройтерс.

Към 04:10 ч. по Гринуич фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,5% до 90,05 долара за барел, а американският лек суров петрол – с 1,7% до 80,70 долара. Ден по-рано и двата сорта поскъпнаха с над 2%, посочи БТА.

Според анализатори очакванията за нарастващо предлагане оказват натиск върху цените. Вниманието на пазарите е насочено и към срещата на ОПЕК+ на 29 ноември, на която министрите ще обсъдят производствената политика за 2027 г.

Допълнително напрежение създава стремежът на Ирак да повиши оценката за производствения си капацитет, което може да повлияе върху квотите за добив на страните от организацията.