Клиентите на „Амазон" (Amazon) във Великобритания ще могат да избират и купуват автомобили чрез онлайн платформата на компанията от началото на 2027 г., съобщи ДПА. Това ще бъде първото разширяване на услугата Amazon Autos извън САЩ.

Платформата ще стартира в партньорство с Hyundai и ще предлага нови и сертифицирани употребявани автомобили. Към нея ще се присъедини и британската верига автокъщи Vertu Motors, която разполага с около 200 обекта. „Амазон" планира да привлече и други дилъри и автомобилни марки, посочи БТА.

Потребителите ще могат да разглеждат наличните модели, да резервират избран автомобил и да получават информация за цените, начините на плащане и възможностите за замяна на стар автомобил с нов. За оглед и окончателно приключване на покупката обаче ще трябва да посетят дилър.

Amazon Autos стартира в САЩ през декември 2024 г. и вече предлага автомобили от 35 марки чрез хиляди дилъри. Компанията възнамерява да разшири бързо партньорската си мрежа и на британския пазар.