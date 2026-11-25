Г-н Радев пак излъга. Днес чухме, че глобата, която идва от ЕК за 25 млн. евро според него не била за политиките на неговото правителство, а била за политиките на предишните правителства. Тази лъжа много лесно се опровергава от докладите на ЕК, те се ежегодни, изработват се всяка година и в нито един от тях до 2025-а няма проблем със салдото на бюджета, няма проблем с процедура по свръхдефицит и няма критики към българската държава, че не е направила достатъчно. Ако прочетете това, което излезе вчера, ще видите, че проблемът идва от това, че бюджет 2026-а не е направил достатъчно за свиване на дефицита, което казахме че ще се случи.

Това коментира Асен Василев в парламентарните кулоари по повод глобата на ЕК от 25 млн. евро срещу България заради неизпълнените изисквания по процедурата за свръхдефицит. Страната ни рискува и спиране на евросредства, което обаче може да избегне, ако спазва бъдещия коригиращ план.

Малко по-рано днес премиерът Румен Радев каза следното: "Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха с реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната. В същото време ЕК оценява нашите мерки в бюджет 2027 г. за стабилизиране на публичните финанси". Асен Василев обаче контрира премиера и заяви, че лъже.

"Радев реши, че администрацията трябва да й се вдигне издръжката с 35%, даде 1,5 млрд. евро - резултатът го виждаме в момента", ядоса се той.

По думите му бюджетът за следващата година дори е още по-лош. "Той удря фундамента на икономиката, удря инвестициите, удря потреблението и ще ни докара рецесия. Това казва и ЕК. Той е толкова лош, че няма как да бъде поправен в парламента, трябва да бъде изваден и да бъде поправен от друг финансов министър, защото г-н Донев (Гълъб Донев) очевидно не се справя с тази задача, и едва след това да бъде пак вкаран в парламента", заяви Василев.

"Правителството може да го свали само българският народ. Както е тръгнало, виждаме, че хората обедняват всеки ден, цените се вдигат, замразяват се заплатите, виждаме свиване на строителството, на инвестиционната дейност", възмути се председателят на "Продължаваме промяната".